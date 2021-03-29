https://uz.sputniknews.ru/20210329/budem-vstrechatsya-regulyarno-press-sekretar-prezidenta-o-novom-formate-obscheniya-so-smi-18020524.html

Будем встречаться регулярно: пресс-секретарь президента о новом формате общения со СМИ

Будем встречаться регулярно: пресс-секретарь президента о новом формате общения со СМИ

Руководитель пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел в Ташкенте свой первый брифинг для журналистов. Встреча была посвящена предстоящим на... 29.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-29T20:52+0500

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видео

сми

шавкат мирзиёев

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В своем вступительном слове Асадов подчеркнул, что новый курс на открытость, взятый лидером республики, предполагает совершенно иной формат взаимодействия власти и журналистов.Он рассказал прессе о ключевых предстоящих международных событиях – визите премьера Венгрии в Узбекистан, а также об участии узбекского лидера в неформальном саммите глав тюркоязычных государств.Для Асадова эта встреча с представителями СМИ стала первой в его новом статусе. Как проходило мероприятие – смотрите в нашем видео.

/20210329/premer-ministr-vengrii-pribudet-v-uzbekistan-kakovy-ojidaniya-ot-vizita-18012449.html

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сми, шавкат мирзиёев