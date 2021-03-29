Будем встречаться регулярно: пресс-секретарь президента о новом формате общения со СМИ

В своем вступительном слове Асадов подчеркнул, что новый курс на открытость, взятый лидером республики, предполагает совершенно иной формат взаимодействия власти и журналистов.Он рассказал прессе о ключевых предстоящих международных событиях – визите премьера Венгрии в Узбекистан, а также об участии узбекского лидера в неформальном саммите глав тюркоязычных государств.Для Асадова эта встреча с представителями СМИ стала первой в его новом статусе. Как проходило мероприятие – смотрите в нашем видео.
Руководитель пресс-службы президента Узбекистана Шерзод Асадов провел в Ташкенте свой первый брифинг для журналистов. Встреча была посвящена предстоящим на этой неделе мероприятиям с участием Шавката Мирзиёева.
В своем вступительном слове Асадов подчеркнул, что новый курс на открытость, взятый лидером республики, предполагает совершенно иной формат взаимодействия власти и журналистов.
"В этих реалиях наши с вами встречи в таком формате теперь будут регулярными", — подчеркнул Шерзод Асадов.
Он рассказал прессе о ключевых предстоящих международных событиях – визите премьера Венгрии в Узбекистан, а также об участии узбекского лидера в неформальном саммите глав тюркоязычных государств.