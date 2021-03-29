https://uz.sputniknews.ru/20210329/premer-ministr-vengrii-pribudet-v-uzbekistan-kakovy-ojidaniya-ot-vizita-18012449.html

Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан

Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Вновь назначенный пресс-секретарь президента Шерзод Асадов впервые встретился с журналистами в новом статусе. Он сообщил, что с 29

2021-03-29T16:13+0500

2021-03-29T16:13+0500

2021-03-29T17:43+0500

политика

венгрия

визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Вновь назначенный пресс-секретарь президента Шерзод Асадов впервые встретился с журналистами в новом статусе. Он сообщил, что с 29 по 31 марта этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Переговоры в Шавкатом Мирзиёевым состоятся 30 марта в резиденции "Куксарой". Стороны обсудят перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.Сегодня в Ташкенте состоится первое заседание узбекско-венгерского делового совета. В нем примут участие более 40 руководителей крупных компаний и финансовых структур Венгрии. По итогам бизнес-форума будет сформирован солидный пакет инвестиционных проектов.Кроме того, в составе делегации прибудет группа высококвалифицированных экспертов для применения в Самаркандской и Джизакской областях венгерского опыта в вопросах модернизации экономики и совершенствования социальной сферы, индустриализации сельского хозяйства и повышения экспортного потенциала этих регионов.В рамках визита ожидается подписание около 10 документов по вопросам энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и занятости.В соответствии с программой, премьер-министр Венгрии посетит также научные и исторические объекты.

/20200218/Veduschiy-universitet-Vengrii-otkroet-filial-v-Tashkente-13493186.html

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