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Политика
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Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан
Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Вновь назначенный пресс-секретарь президента Шерзод Асадов впервые встретился с журналистами в новом статусе. Он сообщил, что с 29
2021-03-29T16:13+0500
2021-03-29T17:43+0500
политика
венгрия
визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Вновь назначенный пресс-секретарь президента Шерзод Асадов впервые встретился с журналистами в новом статусе. Он сообщил, что с 29 по 31 марта этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Переговоры в Шавкатом Мирзиёевым состоятся 30 марта в резиденции "Куксарой". Стороны обсудят перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.Сегодня в Ташкенте состоится первое заседание узбекско-венгерского делового совета. В нем примут участие более 40 руководителей крупных компаний и финансовых структур Венгрии. По итогам бизнес-форума будет сформирован солидный пакет инвестиционных проектов.Кроме того, в составе делегации прибудет группа высококвалифицированных экспертов для применения в Самаркандской и Джизакской областях венгерского опыта в вопросах модернизации экономики и совершенствования социальной сферы, индустриализации сельского хозяйства и повышения экспортного потенциала этих регионов.В рамках визита ожидается подписание около 10 документов по вопросам энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и занятости.В соответствии с программой, премьер-министр Венгрии посетит также научные и исторические объекты.
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венгрия, визит, узбекистан

Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан

16:13 29.03.2021 (обновлено: 17:43 29.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
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Главное ожидание от предстоящих встреч Шавката Мирзиёева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — это выход узбекско-венгерских отношений на уровень стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Вновь назначенный пресс-секретарь президента Шерзод Асадов впервые встретился с журналистами в новом статусе. Он сообщил, что с 29 по 31 марта этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Узбекистан с официальным визитом. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Переговоры в Шавкатом Мирзиёевым состоятся 30 марта в резиденции "Куксарой". Стороны обсудят перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.
Главное ожидание от предстоящих встреч — это выход узбекско-венгерских отношений на новый уровень стратегического партнерства.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Сегодня в Ташкенте состоится первое заседание узбекско-венгерского делового совета. В нем примут участие более 40 руководителей крупных компаний и финансовых структур Венгрии. По итогам бизнес-форума будет сформирован солидный пакет инвестиционных проектов.
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Кроме того, в составе делегации прибудет группа высококвалифицированных экспертов для применения в Самаркандской и Джизакской областях венгерского опыта в вопросах модернизации экономики и совершенствования социальной сферы, индустриализации сельского хозяйства и повышения экспортного потенциала этих регионов.
В рамках визита ожидается подписание около 10 документов по вопросам энергетики, образования, культуры, межрегионального сотрудничества и занятости.
В соответствии с программой, премьер-министр Венгрии посетит также научные и исторические объекты.
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