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https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"
Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В России для мигрантов создадут информационную платформу наподобие "Госуслуг". Пока такой сервис действует только для населения
2021-03-29T13:26+0500
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россия
трудовые мигранты
патент
мвд
мигрант
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В России для мигрантов создадут информационную платформу наподобие "Госуслуг". Пока такой сервис действует только для населения страны. Теперь же стало известно, что для иностранных граждан будет создан аналогичный ресурс.Это позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, что существенно облегчит им жизнь.Кроме того, через систему "Госуслуг" мигрант сможет заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить платежи, узнавать о сроках действия трудовых патентов и многое другое.Платформа появится уже в этом или следующем году. Ее созданием занимается Минцифры и МВД.
/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html
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трудовые мигранты, патент, мвд, мигрант

Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"

13:26 29.03.2021 (обновлено: 13:27 29.03.2021)
359
© Sputnik / Алексей СухоруковКомпьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Платформа появится уже в 2021 или же 2022 году. Ее создание поручено Минцифры и МВД.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В России для мигрантов создадут информационную платформу наподобие "Госуслуг". Пока такой сервис действует только для населения страны.
Теперь же стало известно, что для иностранных граждан будет создан аналогичный ресурс.
Инфографика - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
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27 марта, 11:44
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Это позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, что существенно облегчит им жизнь.
Цифровой профиль также будет содержать сведения о прибывшем в РФ гражданине: его биометрические данные, информацию о месте жительства, работе и правовом статусе.
Кроме того, через систему "Госуслуг" мигрант сможет заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить платежи, узнавать о сроках действия трудовых патентов и многое другое.
Платформа появится уже в этом или следующем году. Ее созданием занимается Минцифры и МВД.
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