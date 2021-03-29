https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html

Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"

Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В России для мигрантов создадут информационную платформу наподобие "Госуслуг". Пока такой сервис действует только для населения

2021-03-29T13:26+0500

2021-03-29T13:26+0500

2021-03-29T13:27+0500

россия

трудовые мигранты

патент

мвд

мигрант

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В России для мигрантов создадут информационную платформу наподобие "Госуслуг". Пока такой сервис действует только для населения страны. Теперь же стало известно, что для иностранных граждан будет создан аналогичный ресурс.Это позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, что существенно облегчит им жизнь.Кроме того, через систему "Госуслуг" мигрант сможет заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить платежи, узнавать о сроках действия трудовых патентов и многое другое.Платформа появится уже в этом или следующем году. Ее созданием занимается Минцифры и МВД.

/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html

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трудовые мигранты, патент, мвд, мигрант