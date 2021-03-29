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https://uz.sputniknews.ru/20210329/guvd-tashkenta-nazvalo-rayony-lidery-po-chislu-nochnyx-narusheniy-pdd-18011959.html
ГУВД Ташкента назвало районы-лидеры по числу ночных нарушений ПДД
ГУВД Ташкента назвало районы-лидеры по числу ночных нарушений ПДД
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел Ташкента отчитались о результатах работы инспекторов ДПС в темное время суток с 13 по 28 марта.
2021-03-29T16:12+0500
2021-03-29T16:12+0500
2021-03-29T16:12+0500
общество
гувд ташкента
нарушения
пдд
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел Ташкента отчитались о результатах работы инспекторов ДПС в темное время суток с 13 по 28 марта.В указанный период было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений ПДД.Лидерами антирейтинга стали следующие районы столицы: Чиланзарский (4 934), Бектемирский (4 872), Учтепинский (4 837), Юнусабадский (4 776) и Алмазарский (4 681).По данным ГУБДД МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах республики произошло 802 ДТП. В результате скончались 265 человек, большинство — на месте происшествия.
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гувд ташкента, нарушения, пдд
ГУВД Ташкента назвало районы-лидеры по числу ночных нарушений ПДД
В указанный период было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений Правил дорожного движения.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
В Главном управлении внутренних дел Ташкента
отчитались
о результатах работы инспекторов ДПС в темное время суток с 13 по 28 марта.
В указанный период было выявлено в общей сложности 48 446 нарушений ПДД.
Лидерами антирейтинга стали следующие районы столицы: Чиланзарский (4 934), Бектемирский (4 872), Учтепинский (4 837), Юнусабадский (4 776) и Алмазарский (4 681).
По данным ГУБДД МВД Узбекистана, в январе-феврале на дорогах республики
произошло
802 ДТП. В результате скончались 265 человек, большинство — на месте происшествия.