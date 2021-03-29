https://uz.sputniknews.ru/20210329/kadry-zaderjaniya-moshennikov-prodavavshix-migrantam-lojnye-spravki-18014532.html

Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками

Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками

Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники

2021-03-29T17:29+0500

2021-03-29T17:29+0500

2021-03-29T18:13+0500

видео

мошенничество

мигранты

мультимедиа

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Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники подделывали медицинские справки об отсутствии COVID-19, они были необходимы мигрантам при пересечении границы с РФ.При обыске псевдомедцентра силовики изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных приглашений в Россию и свыше 3 млн рублей.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, мошенничество, мигранты, мультимедиа