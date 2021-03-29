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Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками
Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками
Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники
2021-03-29T17:29+0500
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Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники подделывали медицинские справки об отсутствии COVID-19, они были необходимы мигрантам при пересечении границы с РФ.При обыске псевдомедцентра силовики изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных приглашений в Россию и свыше 3 млн рублей.
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видео, мошенничество, мигранты, мультимедиа

Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками

17:29 29.03.2021 (обновлено: 18:13 29.03.2021)
492
При обыске была обнаружена база желающих приобрести фальшивые документы. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники подделывали медицинские справки об отсутствии COVID-19, они были необходимы мигрантам при пересечении границы с РФ.
При обыске псевдомедцентра силовики изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных приглашений в Россию и свыше 3 млн рублей.
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