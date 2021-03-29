Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками

Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники подделывали медицинские справки об отсутствии COVID-19, они были необходимы мигрантам при пересечении границы с РФ.При обыске псевдомедцентра силовики изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных приглашений в Россию и свыше 3 млн рублей.
При обыске была обнаружена база желающих приобрести фальшивые документы. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Как мы сообщали ранее, преступная группировка в Новосибирской области решила заработать на желании иностранных граждан трудоустроиться в России. Злоумышленники подделывали медицинские справки об отсутствии COVID-19, они были необходимы мигрантам при пересечении границы с РФ.
При обыске псевдомедцентра силовики изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных приглашений в Россию и свыше 3 млн рублей.