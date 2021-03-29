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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-rossii-zaderjali-moshennikov-prodavavshix-migrantam-poddelnye-spravki-o-covid-19-18010845.html
В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19
В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные
2021-03-29T15:25+0500
2021-03-29T15:25+0500
происшествия
коронавирус
справки
мигранты
фсб
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные справки о COVID-19 для въезда в страну.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, у задержанных (их число не уточняется) изъяли более тысячи липовых справок о прохождении ПЦР-тестов, 400 заполненных справок-приглашений и более трех миллионов рублей.Кроме того, была обнаружена клиентская база желающих купить подложные документы.Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Напомним, на сегодня все трудовые мигранты, которые приезжают в РФ, обязаны иметь справку с отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19.
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коронавирус, справки, мигранты, фсб

В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19

15:25 29.03.2021
189
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту подложных медицинских документов
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту подложных медицинских документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© ФСБ РФ
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У задержанных изъяли более тысячи липовых документов о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные справки о COVID-19 для въезда в страну.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, у задержанных (их число не уточняется) изъяли более тысячи липовых справок о прохождении ПЦР-тестов, 400 заполненных справок-приглашений и более трех миллионов рублей.
Кроме того, была обнаружена клиентская база желающих купить подложные документы.
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Символ правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Миграция
В Якутии дали условный срок продавцам фальшивых документов мигрантам
19 февраля, 08:47
306
Напомним, на сегодня все трудовые мигранты, которые приезжают в РФ, обязаны иметь справку с отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19.
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