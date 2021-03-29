https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-rossii-zaderjali-moshennikov-prodavavshix-migrantam-poddelnye-spravki-o-covid-19-18010845.html

В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19

В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные

2021-03-29T15:25+0500

2021-03-29T15:25+0500

2021-03-29T15:25+0500

происшествия

коронавирус

справки

мигранты

фсб

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные справки о COVID-19 для въезда в страну.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, у задержанных (их число не уточняется) изъяли более тысячи липовых справок о прохождении ПЦР-тестов, 400 заполненных справок-приглашений и более трех миллионов рублей.Кроме того, была обнаружена клиентская база желающих купить подложные документы.Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Напомним, на сегодня все трудовые мигранты, которые приезжают в РФ, обязаны иметь справку с отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19.

/20210219/V-Yakutii-dali-uslovnyy-srok-prodavtsam-falshivykh-dokumentov-migrantam-16036554.html

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коронавирус, справки, мигранты, фсб