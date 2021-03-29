В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные справки о COVID-19 для въезда в страну.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, у задержанных (их число не уточняется) изъяли более тысячи липовых справок о прохождении ПЦР-тестов, 400 заполненных справок-приглашений и более трех миллионов рублей.Кроме того, была обнаружена клиентская база желающих купить подложные документы.Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.Напомним, на сегодня все трудовые мигранты, которые приезжают в РФ, обязаны иметь справку с отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19.
У задержанных изъяли более тысячи липовых документов о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Новосибирской области людей, продававших иностранцам поддельные справки о COVID-19 для въезда в страну.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ, у задержанных (их число не уточняется) изъяли более тысячи липовых справок о прохождении ПЦР-тестов, 400 заполненных справок-приглашений и более трех миллионов рублей.
Кроме того, была обнаружена клиентская база желающих купить подложные документы.
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.