https://uz.sputniknews.ru/20210329/kazaxstan-priobrel-30-avtobusov-proizvedennyx-na-zavode-samavto--18018161.html

Казахстан приобрел 30 автобусов, произведенных на заводе СамАвто

Казахстан приобрел 30 автобусов, произведенных на заводе СамАвто

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод экспортировал в Казахстан 30 пассажирских автобусов марки SAZ LE60 в обновленной модификации.

2021-03-29T18:59+0500

2021-03-29T18:59+0500

2021-03-29T18:59+0500

общество

автобусы

самавто

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод экспортировал в Казахстан 30 пассажирских автобусов марки SAZ LE60 в обновленной модификации. Двадцать из них осуществили первый рейс в Туркестане 20 марта. В числе пассажиров —и аким области Умирзак Шукеев. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.Для справки: Модель SAZ LE60 способна вместить 56 пассажиров (25 мест для сидения). Новые автобусы комфортабельны и удобны для маломобильных граждан. Что важно — оптимальное соотношение цены и качества. В начале года эта модификация получила сертификат Таможенного союза ЕАЭС.Автобусы, начавшие курсировать по дорогам Туркестана, оборудованы пандусами, электронными системами оплаты проезда, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системами аудиоинформирования пассажиров.

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автобусы, самавто, казахстан, узбекистан