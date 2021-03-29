Казахстан приобрел 30 автобусов, произведенных на заводе СамАвто

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод экспортировал в Казахстан 30 пассажирских автобусов марки SAZ LE60 в обновленной модификации. Двадцать из них осуществили первый рейс в Туркестане 20 марта. В числе пассажиров —и аким области Умирзак Шукеев. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.Для справки: Модель SAZ LE60 способна вместить 56 пассажиров (25 мест для сидения). Новые автобусы комфортабельны и удобны для маломобильных граждан. Что важно — оптимальное соотношение цены и качества. В начале года эта модификация получила сертификат Таможенного союза ЕАЭС.Автобусы, начавшие курсировать по дорогам Туркестана, оборудованы пандусами, электронными системами оплаты проезда, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системами аудиоинформирования пассажиров.
В акимате Туркестана (Казахстан) решили обновить городской парк автобусами, произведенными на Самаркандском автомобильном заводе.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Самаркандский автомобильный завод экспортировал в Казахстан 30 пассажирских автобусов марки SAZ LE60 в обновленной модификации. Двадцать из них осуществили первый рейс в Туркестане 20 марта. В числе пассажиров —и аким области Умирзак Шукеев. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.
Для справки: Модель SAZ LE60 способна вместить 56 пассажиров (25 мест для сидения). Новые автобусы комфортабельны и удобны для маломобильных граждан. Что важно — оптимальное соотношение цены и качества. В начале года эта модификация получила сертификат Таможенного союза ЕАЭС.
Это не первая поставка в Казахстан. Продукция SamAuto используется в городских пассажироперевозках Алматы, Туркестана и Атырау. За все годы международного сотрудничества экспорт автобусов разных моделей в Казахстан составил порядка 900 единиц, из них 300 приходится на модель SAZLE60.
Ильхом Ярашев
Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам СП ООО "СамАвто"
Автобусы, начавшие курсировать по дорогам Туркестана, оборудованы пандусами, электронными системами оплаты проезда, кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системами аудиоинформирования пассажиров.