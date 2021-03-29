https://uz.sputniknews.ru/20210329/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-tyurkskogo-soveta-v-onlayn-rejime-18012758.html

Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме

Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме

2021-03-29T16:38+0500

2021-03-29T16:38+0500

2021-03-29T16:38+0500

политика

тюркский совет

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.В МИД Казахстана ранее заявили, что неофициальный саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с COVID-19.На саммите планируется рассмотреть проект стратегии Тюркского совета до 2025 года и ряд других документов, добавил он.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.

/20180903/Mirziev-u-tyurkskikh-narodov-net-mezhdunarodnykh-politicheskikh-problem-9303822.html

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тюркский совет, шавкат мирзиёев