Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.В МИД Казахстана ранее заявили, что неофициальный саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с COVID-19.На саммите планируется рассмотреть проект стратегии Тюркского совета до 2025 года и ряд других документов, добавил он.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть проект стратегии объединения до 2025 года и ряд других документов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
В МИД Казахстана ранее заявили, что неофициальный саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с COVID-19.
"В работе саммита примет участие и выступит президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — сказал Асадов на брифинге.
На саммите планируется рассмотреть проект стратегии Тюркского совета до 2025 года и ряд других документов, добавил он.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними.
В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.