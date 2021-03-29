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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210329/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-tyurkskogo-soveta-v-onlayn-rejime-18012758.html
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме
2021-03-29T16:38+0500
2021-03-29T16:38+0500
политика
тюркский совет
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.В МИД Казахстана ранее заявили, что неофициальный саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с COVID-19.На саммите планируется рассмотреть проект стратегии Тюркского совета до 2025 года и ряд других документов, добавил он.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
/20180903/Mirziev-u-tyurkskikh-narodov-net-mezhdunarodnykh-politicheskikh-problem-9303822.html
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тюркский совет, шавкат мирзиёев

Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме

16:38 29.03.2021
1677
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе мероприятия планируется рассмотреть проект стратегии объединения до 2025 года и ряд других документов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие в неофициальном саммите Тюркского совета, который пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
В МИД Казахстана ранее заявили, что неофициальный саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане, пройдет в режиме видеоконференции из-за ситуации с COVID-19.
"В работе саммита примет участие и выступит президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", — сказал Асадов на брифинге.
На саммите планируется рассмотреть проект стратегии Тюркского совета до 2025 года и ряд других документов, добавил он.
Шавкат Мирзиёев выступил на саммите в Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2018
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Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними.
В состав Тюркского совета входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.
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