https://uz.sputniknews.ru/20210329/naydennogo-v-samarkande-lvyonka-dostavili-v-tashkentskiy-zoopark--video-18006620.html

Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео

Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Львёнка, которого на днях нашли на улице Самарканда, передали в Ташкентский зоопарк.

2021-03-29T12:34+0500

2021-03-29T12:34+0500

2021-03-29T12:38+0500

общество

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

животные

лев

ташкентский зоопарк

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Львёнка, которого на днях нашли на улице Самарканда, передали в Ташкентский зоопарк.Напомним, что малыша обнаружили при досмотре авто, следовавшего из Кашкадарьи в Андижан.Когда инспекторы начали задавать водителю вопросы, он не смог ответить ни на один из них. Куда и зачем он вез животное, так до сих пор не ясно. После допроса мужчина сбежал, сказав, что якобы за документами. Однако он так и не вернулся, оставив львёнка на дороге.Подозреваемого уже задержали, сейчас ведется предварительное следствие.

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, животные, лев, ташкентский зоопарк