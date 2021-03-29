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Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео
Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Львёнка, которого на днях нашли на улице Самарканда, передали в Ташкентский зоопарк.
2021-03-29T12:34+0500
2021-03-29T12:38+0500
общество
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
животные
лев
ташкентский зоопарк
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Львёнка, которого на днях нашли на улице Самарканда, передали в Ташкентский зоопарк.Напомним, что малыша обнаружили при досмотре авто, следовавшего из Кашкадарьи в Андижан.Когда инспекторы начали задавать водителю вопросы, он не смог ответить ни на один из них. Куда и зачем он вез животное, так до сих пор не ясно. После допроса мужчина сбежал, сказав, что якобы за документами. Однако он так и не вернулся, оставив львёнка на дороге.Подозреваемого уже задержали, сейчас ведется предварительное следствие.
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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, животные, лев, ташкентский зоопарк

Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео

12:34 29.03.2021 (обновлено: 12:38 29.03.2021)
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЧелябинский зоозащитник К. Даллакян и львенок Симба
Челябинский зоозащитник К. Даллакян и львенок Симба - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Животное обследовали, с ним все хорошо. Ветеринары установили возраст малыша — около 1 года.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Львёнка, которого на днях нашли на улице Самарканда, передали в Ташкентский зоопарк.
"Львёнок, которому примерно один год, находится в хорошем состоянии. За ним ухаживают сотрудники зоопарка", — сообщили в Госкомэкологии.
Напомним, что малыша обнаружили при досмотре авто, следовавшего из Кашкадарьи в Андижан.
Когда инспекторы начали задавать водителю вопросы, он не смог ответить ни на один из них. Куда и зачем он вез животное, так до сих пор не ясно.
После допроса мужчина сбежал, сказав, что якобы за документами. Однако он так и не вернулся, оставив львёнка на дороге.
Подозреваемого уже задержали, сейчас ведется предварительное следствие.
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