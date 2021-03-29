https://uz.sputniknews.ru/20210329/ocherednoy-stsenariy-v-voz-nazvali-esche-odnu-veroyatnuyu-prichinu-poyavleniya-covid-19-18008313.html

Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19

Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В ВОЗ рассказали о том, какой путь прошел коронавирус от летучих мышей до человека, пишет РИА Новости.

2021-03-29T13:19+0500

2021-03-29T13:19+0500

2021-03-29T13:36+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В ВОЗ рассказали о том, какой путь прошел коронавирус от летучих мышей до человека, пишет РИА Новости.Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. И это может быть самым вероятным сценарием.В издании отметили, что предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.Напомним, эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.

/20210322/eksperty-voz-nazvali-esche-odu-veroyatnuyu-prichinu-rasprostraneniya-covid-17878323.html

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пандемия, коронавирус, животные, воз