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Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19
Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В ВОЗ рассказали о том, какой путь прошел коронавирус от летучих мышей до человека, пишет РИА Новости.
2021-03-29T13:19+0500
2021-03-29T13:19+0500
2021-03-29T13:36+0500
в мире
пандемия
коронавирус
животные
воз
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В ВОЗ рассказали о том, какой путь прошел коронавирус от летучих мышей до человека, пишет РИА Новости.Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. И это может быть самым вероятным сценарием.В издании отметили, что предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.Напомним, эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.
/20210322/eksperty-voz-nazvali-esche-odu-veroyatnuyu-prichinu-rasprostraneniya-covid-17878323.html
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пандемия, коронавирус, животные, воз
Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19 13:19 29.03.2021 (обновлено: 13:36 29.03.2021)
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
В ВОЗ
рассказали
о том, какой путь прошел коронавирус от летучих мышей до человека, пишет
РИА Новости.
"Вирус нашли у броненосцев, норок и кошек. Эти животные могли перенести вирус человеку", — говорится в сообщении.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. И это может быть самым вероятным сценарием.
В издании отметили, что предоставленный журналистам доклад — лишь предварительная версия документа, итоговую выпустят в течение нескольких дней.
Напомним, эксперты ВОЗ вместе с врачами из Китая в январе провели совместные исследования для выяснения происхождения COVID-19.