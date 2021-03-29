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Премьер Венгрии прилетел в Ташкент — куда он отправился в первую очередь

Премьер Венгрии прилетел в Ташкент — куда он отправился в первую очередь

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Ташкент, в аэропорту столицы Узбекистана его встретил глава правительства республики

2021-03-29T21:54+0500

2021-03-29T21:54+0500

2021-03-29T21:54+0500

политика

венгрия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Ташкент, в аэропорту столицы Узбекистана его встретил глава правительства республики Абдулла Арипов. Об этом сообщает информагентство УзА.Из аэропорта Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.После этого делегация поехала в подготовленную для нее резиденцию.Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов ранее сообщил, что переговоры Мирзиёева с Орбаном запланированы на 30 марта. Главное ожидание от этой встречи, по словам Асадова, — "выход узбекско-венгерских отношений на новый уровень, уровень стратегического партнерства".По итогам переговоров ожидается подписание около десяти документов в сферах энергетики, образования, межрегионального сотрудничества и трудовой занятости, а также солидный пакет инвестиционных соглашений. Визит Орбана завершится 31 марта.

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венгрия, ташкент