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https://uz.sputniknews.ru/20210329/putin-rasskazal-kogda-snimut-ogranicheniya-v-rossii-18001474.html
Путин рассказал, когда снимут ограничения в России
Путин рассказал, когда снимут ограничения в России
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил, что полное снятие ограничений в России возможно к концу лета, пишет РИА Новости.
2021-03-29T09:11+0500
2021-03-29T09:11+0500
2021-03-29T09:13+0500
россия
пандемия
коронавирус
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил, что полное снятие ограничений в России возможно к концу лета, пишет РИА Новости.По словам главы государства, при таких темпах, как сейчас, коллективный иммунитет у жителей РФ может сформироваться уже летом.Президент сделал себе укол вакцины 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй.Напомним, всего в России привились около шести миллионов человек.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд жителей. "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Также в России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак".
/20210328/eto-obezyannichestvo-putin-obyasnil-pochemu-ne-vkolol-vaktsinu-na-glazax-u-vsex-17999536.html
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пандемия, коронавирус, владимир путин
Путин рассказал, когда снимут ограничения в России 09:11 29.03.2021 (обновлено: 09:13 29.03.2021)
С такими темпами вакцинации коллективный иммунитет у жителей РФ может сформироваться уже летом.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
Владимир Путин заявил, что полное снятие ограничений в России возможно к концу лета, пишет
РИА Новости.
По словам главы государства, при таких темпах, как сейчас, коллективный иммунитет у жителей РФ может сформироваться уже летом.
"Для этого нужно, чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку", — заявил Путин.
Президент сделал себе укол вакцины 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй.
Напомним, всего в России привились около шести миллионов человек.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд жителей.
"ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
Также в России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак".