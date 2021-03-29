https://uz.sputniknews.ru/20210329/putin-rasskazal-kogda-snimut-ogranicheniya-v-rossii-18001474.html

Путин рассказал, когда снимут ограничения в России

Путин рассказал, когда снимут ограничения в России

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил, что полное снятие ограничений в России возможно к концу лета, пишет РИА Новости.

2021-03-29T09:11+0500

2021-03-29T09:11+0500

2021-03-29T09:13+0500

россия

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Владимир Путин заявил, что полное снятие ограничений в России возможно к концу лета, пишет РИА Новости.По словам главы государства, при таких темпах, как сейчас, коллективный иммунитет у жителей РФ может сформироваться уже летом.Президент сделал себе укол вакцины 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй.Напомним, всего в России привились около шести миллионов человек.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд жителей. "ЭпиВакКорона" — вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Также в России запущено производство третьей вакцины от коронавируса COVID-19 — "КовиВак".

/20210328/eto-obezyannichestvo-putin-obyasnil-pochemu-ne-vkolol-vaktsinu-na-glazax-u-vsex-17999536.html

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пандемия, коронавирус, владимир путин