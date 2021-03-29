Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210329/suxo-proxladno-no-po-vesennemu-priyatno-prognoz-pogody-v-uzbekistane-18014905.html
Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане
Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали, что граждан ожидает в ближайшую неделю.
2021-03-29T17:37+0500
2021-03-29T17:39+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1371/25/13712598_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b696118a3cb65c007d25b07fc0cdfe94.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали, что граждан ожидает в ближайшую неделю. Сильные дожди отступили, и на смену им пришла спокойная погода. Небольшие осадки возможны только в Ферганской долине, а также Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях.По большей части республики ветра не будет, сильные порывы до 23-28 метров в секунду ожидаются лишь в регионе Ферганской долины.В ближайшие дни с районов соседнего Казахстана прибудут слабовлажные и холодные воздушные массы. Особенно это ощутится в восточных районах Узбекистана. Со вторника по четверг погода в Ташобласти и Ферганской долине будет неустойчивой: кое-где могут пройти слабые дожди с перерывами. Днем столбики термометров покажут 7-10 градусов тепла, ночью — 0-5.В пятницу во всем Узбекистане установится малооблачная и сухая погода. В республику вернется, наконец, настоящая весна. Днем температура повысится до 14-17 тепла.Между тем синоптики предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей свыше 1,6 тысячи метров. Граждан в этих регионах попросили соблюдать осторожность.
/20190421/Vesna-tsvetenie-allergiya--sovety-vracha-uberegut-ot-problem-11307903.html
/20210317/kak-podlatat-svoy-immunitet-k-letu--5-sovetov-ot-vracha-17799750.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1371/25/13712598_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1aa53877a7c5b36821f21e1ff0fe62a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
прогноз погоды, узгидромет, погода

Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане

17:37 29.03.2021 (обновлено: 17:39 29.03.2021)
839
© Sputnik / Рамиз БахтияровВесна в Ташкенте
Весна в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дневная температура воздуха в некоторые дни будет всего 7-10 градусов, однако к концу недели установится теплая и ясная погода.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали, что граждан ожидает в ближайшую неделю.
Сильные дожди отступили, и на смену им пришла спокойная погода. Небольшие осадки возможны только в Ферганской долине, а также Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях.
По большей части республики ветра не будет, сильные порывы до 23-28 метров в секунду ожидаются лишь в регионе Ферганской долины.
Фестиваль тюльпанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2019
Общество
Весна, цветение, аллергия – советы врача уберегут от проблем
21 апреля 2019, 19:10
2985
В ближайшие дни с районов соседнего Казахстана прибудут слабовлажные и холодные воздушные массы. Особенно это ощутится в восточных районах Узбекистана.
Со вторника по четверг погода в Ташобласти и Ферганской долине будет неустойчивой: кое-где могут пройти слабые дожди с перерывами.
В Джизакской и Сырдарьинской областях также могут выпасть небольшие осадки, но лишь в среду.
Днем столбики термометров покажут 7-10 градусов тепла, ночью — 0-5.
В пятницу во всем Узбекистане установится малооблачная и сухая погода.
В республику вернется, наконец, настоящая весна. Днем температура повысится до 14-17 тепла.
Лимон. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Как "подлатать" свой иммунитет к лету — 5 советов от врача
17 марта, 10:55
348
Между тем синоптики предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей свыше 1,6 тысячи метров. Граждан в этих регионах попросили соблюдать осторожность.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:06Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа
17:37Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане
17:29Бизнес на пандемии: ФСБ задержали мошенников с поддельными COVID-справками
16:38Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме
16:13Десять документов и торговые перспективы: ожидания от визита премьера Венгрии в Узбекистан
16:12ГУВД Ташкента назвало районы-лидеры по числу ночных нарушений ПДД
16:07"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля
15:30Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки
15:25В России задержали мошенников, продававших мигрантам поддельные справки о COVID-19
14:45В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои
14:44Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет
14:42Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину
14:10В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
14:04Как быстро похудеть к лету в домашних условиях — 5 упражнений от мастера спорта
14:01Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент
14:00Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане
13:29UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
13:26Для мигрантов в России запустят аналог "Госуслуг"
13:19Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19
12:49Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио