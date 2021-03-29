https://uz.sputniknews.ru/20210329/suxo-proxladno-no-po-vesennemu-priyatno-prognoz-pogody-v-uzbekistane-18014905.html

Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане

Сухо, прохладно, но по-весеннему приятно: прогноз погоды в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали, что граждан ожидает в ближайшую неделю.

2021-03-29T17:37+0500

2021-03-29T17:37+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узгидромете рассказали, что граждан ожидает в ближайшую неделю. Сильные дожди отступили, и на смену им пришла спокойная погода. Небольшие осадки возможны только в Ферганской долине, а также Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях.По большей части республики ветра не будет, сильные порывы до 23-28 метров в секунду ожидаются лишь в регионе Ферганской долины.В ближайшие дни с районов соседнего Казахстана прибудут слабовлажные и холодные воздушные массы. Особенно это ощутится в восточных районах Узбекистана. Со вторника по четверг погода в Ташобласти и Ферганской долине будет неустойчивой: кое-где могут пройти слабые дожди с перерывами. Днем столбики термометров покажут 7-10 градусов тепла, ночью — 0-5.В пятницу во всем Узбекистане установится малооблачная и сухая погода. В республику вернется, наконец, настоящая весна. Днем температура повысится до 14-17 тепла.Между тем синоптики предупредили о лавинной опасности в горных районах Ташкентской и Наманганской областей свыше 1,6 тысячи метров. Граждан в этих регионах попросили соблюдать осторожность.

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