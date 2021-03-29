Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса COVID-19.Препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Он также отмечал, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
"Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса COVID-19.
Препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.
Из заявки следует, что "Спутник Лайт" представляет собой раствор для внутримышечного введения объемом 0,5 миллилитра (одна прививочная доза). В замороженном состоянии препарат может храниться 12 месяцев, в жидком — два месяца.
Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Он также отмечал, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".