https://uz.sputniknews.ru/20210329/tsentr-gamalei-podal-zayavku-na-registratsiyu-vaktsiny-sputnik-layt-18015560.html

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию

2021-03-29T18:18+0500

2021-03-29T18:18+0500

2021-03-29T18:20+0500

россия

вакцина "спутник лайт"

коронавирус

минздрав рф

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса COVID-19.Препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Он также отмечал, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

/20210325/v-rossii-zapustili-proizvodstvo-tretey-vaktsiny-ot-covid-19--kovivak-17959468.html

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вакцина "спутник лайт", коронавирус, минздрав рф