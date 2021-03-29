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Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию
2021-03-29T18:18+0500
2021-03-29T18:20+0500
россия
вакцина "спутник лайт"
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса COVID-19.Препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Он также отмечал, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
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вакцина "спутник лайт", коронавирус, минздрав рф

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

18:18 29.03.2021 (обновлено: 18:20 29.03.2021)
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© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкКлинические испытания вакцины "Спутник Лайт"
Клинические испытания вакцины Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
/
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"Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" для профилактики коронавируса COVID-19.
Препарат "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19.

Из заявки следует, что "Спутник Лайт" представляет собой раствор для внутримышечного введения объемом 0,5 миллилитра (одна прививочная доза). В замороженном состоянии препарат может храниться 12 месяцев, в жидком — два месяца.

Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Он также отмечал, что "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса КовиВак - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Россия
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25 марта, 16:27
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