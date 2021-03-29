https://uz.sputniknews.ru/20210329/uzairways-vozobnovit-polety-mejdu-tashkentom-i-buxaroy-s-7-aprelya-18008179.html

UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля

UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. UzAirways с 7 апреля возобновит регулярное авиасообщение между Ташкентом и Бухарой, сообщает пресс-служба компании.

2021-03-29T13:29+0500

2021-03-29T13:29+0500

2021-03-29T13:29+0500

общество

бухара

авиакомпания uzbekistan airways

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1000/97/10009715_0:172:1651:1101_1920x0_80_0_0_e96b7da9120bca81298fe6b9a173889a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. UzAirways с 7 апреля возобновит регулярное авиасообщение между Ташкентом и Бухарой, сообщает пресс-служба компании.Рейсы будут осуществляться по средам и субботам. Стоимость билета из столицы в Бухару составит от 211 тысяч сумов, в обе стороны — от 397 тысяч сумов.Самолет из Ташкента будет вылетать в 07.00, прибытие в Бухару — в 08.10. Обратно: вылет в 08.50, прибытие в 09.50.Напомним, с 1 апреля будет возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Ташкентом на взаимной основе с частотой один раз в неделю.

бухара

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

бухара, авиакомпания uzbekistan airways, ташкент