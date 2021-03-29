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https://uz.sputniknews.ru/20210329/uzairways-vozobnovit-polety-mejdu-tashkentom-i-buxaroy-s-7-aprelya-18008179.html
UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. UzAirways с 7 апреля возобновит регулярное авиасообщение между Ташкентом и Бухарой, сообщает пресс-служба компании.
2021-03-29T13:29+0500
2021-03-29T13:29+0500
2021-03-29T13:29+0500
общество
бухара
авиакомпания uzbekistan airways
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. UzAirways с 7 апреля возобновит регулярное авиасообщение между Ташкентом и Бухарой, сообщает пресс-служба компании.Рейсы будут осуществляться по средам и субботам. Стоимость билета из столицы в Бухару составит от 211 тысяч сумов, в обе стороны — от 397 тысяч сумов.Самолет из Ташкента будет вылетать в 07.00, прибытие в Бухару — в 08.10. Обратно: вылет в 08.50, прибытие в 09.50.Напомним, с 1 апреля будет возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Ташкентом на взаимной основе с частотой один раз в неделю.
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бухара, авиакомпания uzbekistan airways, ташкент
UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
Рейсы планируется осуществлять по средам и субботам. Билет из столицы в Бухару будет стоить от 211 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
UzAirways с 7 апреля возобновит регулярное авиасообщение между Ташкентом и Бухарой,
сообщает
пресс-служба компании.
Рейсы будут осуществляться по средам и субботам. Стоимость билета из столицы в Бухару составит от 211 тысяч сумов, в обе стороны — от 397 тысяч сумов.
Самолет из Ташкента будет вылетать в 07.00, прибытие в Бухару — в 08.10. Обратно: вылет в 08.50, прибытие в 09.50.
Напомним, с 1 апреля
будет возобновлено
регулярное авиасообщение между Москвой и Ташкентом на взаимной основе с частотой один раз в неделю.