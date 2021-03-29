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В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт
В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк
2021-03-29T09:29+0500
2021-03-29T09:31+0500
в мире
биткоин
экономика
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк Макглоун в Twiiter.По его словам, биткоин на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом.По данным на 29 марта, биткоин торгуется на уровне 55 247 тысяч долларов.Напомним, что несколько недель назад криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тысячи долларов.Также резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.
/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html
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биткоин, экономика

В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт

09:29 29.03.2021 (обновлено: 09:31 29.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн
Сувенирная монета криптовалюты биткойн - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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По мнению аналитика, скачок развития биткоина в нынешнем году может превратить его в безрисковый актив.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк Макглоун в Twiiter.
По его словам, биткоин на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом.

"Скачок его развития в нынешнем году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал он.

По данным на 29 марта, биткоин торгуется на уровне 55 247 тысяч долларов.
Напомним, что несколько недель назад криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тысячи долларов.
Tesla представила Model Y - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
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Tesla официально начала продажи авто за биткоины
25 марта, 13:15
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Также резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.
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