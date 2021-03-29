https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-blijayshee-vremya-bitkoin-mojet-vyrasti-do-400-tysyach---ekspert-18001735.html

В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт

В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк

2021-03-29T09:29+0500

2021-03-29T09:29+0500

2021-03-29T09:31+0500

в мире

биткоин

экономика

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк Макглоун в Twiiter.По его словам, биткоин на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом.По данным на 29 марта, биткоин торгуется на уровне 55 247 тысяч долларов.Напомним, что несколько недель назад криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тысячи долларов.Также резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.

/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html

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