Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-blijayshee-vremya-bitkoin-mojet-vyrasti-do-400-tysyach---ekspert-18001735.html
В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт
В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк
2021-03-29T09:29+0500
2021-03-29T09:29+0500
2021-03-29T09:31+0500
в мире
биткоин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1253/94/12539481_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6c26fceeae5f99d9da4f1505e033499a.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк Макглоун в Twiiter.По его словам, биткоин на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом.По данным на 29 марта, биткоин торгуется на уровне 55 247 тысяч долларов.Напомним, что несколько недель назад криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тысячи долларов.Также резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.
/20210325/tesla-ofitsialno-nachala-prodazhi-avto-za-bitkoiny-17953932.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1253/94/12539481_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_88614efd79d5712892ebe9adf35ce0a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
биткоин, экономика
В ближайшее время биткоин может вырасти до $400 тысяч — эксперт 09:29 29.03.2021 (обновлено: 09:31 29.03.2021)
По мнению аналитика, скачок развития биткоина в нынешнем году может превратить его в безрисковый актив.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
Биткоин снова в деле: ему предрекли стоимость до 400 тысяч долларов уже в ближайшее время, об этом рассказал стратег Bloomberg Майк Макглоун в
Twiiter.
По его словам, биткоин на пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом.
"Скачок его развития в нынешнем году, на наш взгляд, может превратить биткоин в безрисковый актив", — написал он.
По данным на 29 марта, биткоин торгуется на уровне 55 247 тысяч долларов.
Напомним, что несколько недель назад криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 61,8 тысячи долларов.
Также резкий рост биткоина начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов.