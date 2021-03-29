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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-chexii-obnarujen-novyy-shtamm-koronavirusa-18009930.html
В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.
2021-03-29T14:10+0500
2021-03-29T14:10+0500
2021-03-29T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.Напомним, в Чехии всего было выявлено более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерло 26 036 человек.
/20210324/v-rossii-uchenye-vydelili-novyy-variant-yuzhnoafrikanskogo-shtamma-koronavirusa-17922287.html
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пандемия, коронавирус, чехия
В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет
РИА Новости.
По словам сотрудников лабораторий, это мутация Spike-протеина, проявляющегося на поверхности вируса SARS-CoV-2.
Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.
Напомним, в Чехии всего было выявлено более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерло 26 036 человек.