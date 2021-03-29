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В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.
2021-03-29T14:10+0500
2021-03-29T14:10+0500
в мире
пандемия
коронавирус
чехия
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.Напомним, в Чехии всего было выявлено более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерло 26 036 человек.&nbsp;
/20210324/v-rossii-uchenye-vydelili-novyy-variant-yuzhnoafrikanskogo-shtamma-koronavirusa-17922287.html
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пандемия, коронавирус, чехия

В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса

14:10 29.03.2021
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© AFP 2018 / MICHAEL CIAGLOМедик, иллюстративное фото
Медик, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© AFP 2018 / MICHAEL CIAGLO
Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.
По словам сотрудников лабораторий, это мутация Spike-протеина, проявляющегося на поверхности вируса SARS-CoV-2.
Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.
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Напомним, в Чехии всего было выявлено более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерло 26 036 человек. 
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