https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-chexii-obnarujen-novyy-shtamm-koronavirusa-18009930.html

В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса

В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.

2021-03-29T14:10+0500

2021-03-29T14:10+0500

2021-03-29T14:10+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Чехии был обнаружен еще один вид коронавируса, представляющий не большую опасность, чем остальные, пишет РИА Новости.Также ученые уверили, что все вакцины нацелены на противодействие и этому штамму.Напомним, в Чехии всего было выявлено более 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерло 26 036 человек.

/20210324/v-rossii-uchenye-vydelili-novyy-variant-yuzhnoafrikanskogo-shtamma-koronavirusa-17922287.html

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пандемия, коронавирус, чехия