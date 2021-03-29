В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А. Навои.Участие в дискуссии под названием "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века" примут представители Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Джизакского Государственного педагогического института и другие историки и литературоведы.По материалам конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.Напомним, этот год в Узбекистане и в ряде других стран мира проходит под знаком празднования 580-летия со дня рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.Юбилей мастера пера отмечают широко, даже несмотря на продолжающуюся пандемию: проводятся международные конференции и выставки, создан Общественный фонд имени Алишера Навои и учрежден орден его имени.
По материалам онлайн-конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А. Навои.
Участие в дискуссии под названием "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века" примут представители Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Джизакского Государственного педагогического института и другие историки и литературоведы.
По материалам конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.