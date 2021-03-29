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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-moskve-provedut-onlayn-konferentsiyu-po-naslediyu-navoi-18010656.html
В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои
В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А.
2021-03-29T14:45+0500
2021-03-29T15:46+0500
культура
алишер навои
конференция
юбилей
москва
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А. Навои.Участие в дискуссии под названием "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века" примут представители Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Джизакского Государственного педагогического института и другие историки и литературоведы.По материалам конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.Напомним, этот год в Узбекистане и в ряде других стран мира проходит под знаком празднования 580-летия со дня рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.Юбилей мастера пера отмечают широко, даже несмотря на продолжающуюся пандемию: проводятся международные конференции и выставки, создан Общественный фонд имени Алишера Навои и учрежден орден его имени.
/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html
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алишер навои, конференция, юбилей, москва

В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои

14:45 29.03.2021 (обновлено: 15:46 29.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПроизводство Риштанской керамики
Производство Риштанской керамики - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По материалам онлайн-конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А. Навои.
Участие в дискуссии под названием "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века" примут представители Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Джизакского Государственного педагогического института и другие историки и литературоведы.
По материалам конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.
Чаша на темы произведений Навои Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова Автор росписи М. Мох - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
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Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград
8 марта, 13:22
890
Напомним, этот год в Узбекистане и в ряде других стран мира проходит под знаком празднования 580-летия со дня рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.
Юбилей мастера пера отмечают широко, даже несмотря на продолжающуюся пандемию: проводятся международные конференции и выставки, создан Общественный фонд имени Алишера Навои и учрежден орден его имени.
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