https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-moskve-provedut-onlayn-konferentsiyu-po-naslediyu-navoi-18010656.html

В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои

В Москве проведут онлайн-конференцию по наследию Навои

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А.

2021-03-29T14:45+0500

2021-03-29T14:45+0500

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культура

алишер навои

конференция

юбилей

москва

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Москве 30 марта в онлайн-формате пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная 580-летию со дня рождения А. Навои.Участие в дискуссии под названием "Алишер Навои. Сближая народы сквозь века" примут представители Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Джизакского Государственного педагогического института и другие историки и литературоведы.По материалам конференции будет опубликован сборник статей и тезисов.Напомним, этот год в Узбекистане и в ряде других стран мира проходит под знаком празднования 580-летия со дня рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.Юбилей мастера пера отмечают широко, даже несмотря на продолжающуюся пандемию: проводятся международные конференции и выставки, создан Общественный фонд имени Алишера Навои и учрежден орден его имени.

/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html

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алишер навои, конференция, юбилей, москва