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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html
Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград
Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград
В 2021 году отмечается 580-летие со дня рождения великого поэта Востока Алишера Навои. Мероприятия проходят даже в такое непростое время, когда по планете... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-08T13:22+0500
2021-03-09T12:54+0500
государственный эрмитаж
литература
алишер навои
блокада ленинграда
культура
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Марина Чернышова-Мельник. Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год, когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война. Еще весной планировали устроить торжества, посвященные поэту, но все пришлось отложить. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Sputnik Узбекистан по крупицам попытался восстановить те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.Ученые и литераторы, одержимые идеейЕще в марте 1941 года, когда немецкая армия была только на пути к советским границам, правительство СССР издало постановление о праздновании двух юбилеев – 500-летия Алишера Навои и 800-летия Низами Ганджави. Был указ издать полные собрания сочинений великих поэтов на языке оригинала и в переводе на русский, а также провести торжественные мероприятия. Вскоре организовали юбилейные комиссии в Ленинграде: там жили и работали крупнейшие российские востоковеды, в Институте востоковедения и народов Азии, Государственном Эрмитаже и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина проводилось много исследований.Ученые начали готовиться к важному событию. Все-таки Алишер Навои – классик поэзии Востока, широко известный среди любителей литературы всего мира. Но увы, летом на территории Советского Союза началась война, а в сентябре – военная блокада города Ленинграда. Встал вопрос о выживании миллионов людей, и, казалось бы, дела научные отложили до лучших времен. Но благодаря мужеству идейных ленинградских ученых и литераторов, юбилей все-таки отметили. Причем именно суровой зимой 1941 года – первой блокадной.Организаторы сделали пригласительные билеты, которые напечатала 2-я типолитография Гидрометеоиздата. Несколько десятков человек получили официальные приглашения на собрание, которое в той страшной атмосфере казалось фантастикой. И все-таки оно было реальным: Навоийские чтения состоялись 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа.Отопление с Невы, бесстрашие перед взрывами и фронтовые поэтыВ тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.В такой атмосфере начались Навоийские чтения. Вел их Борис Борисович Пиотровский – молодой ученый и командир пожарной группы в эрмитажной команде Местной противовоздушной обороны. Через два десятка лет он возглавит Эрмитаж. Тогдашний директор музея – академик Иосиф Орбели – произнес вступительное слово.Как раз в тот момент за окном прогремел мощный взрыв, задребезжали стекла, потом второй взрыв на Неве. Это был очередной обстрел. Все бросились к окнам и увидели, как прямо из реки взметнулся ледяной столб. Многие испугались, но никто не побежал в бомбоубежище. Все снова заняли свои места, и заседание продолжилось.Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.Затем зазвучала поэзия Алишера Навои. Первым прочитал свои переводы стихов поэт Всеволод Рождественский. Он прибыл в Эрмитаж в военной форме, с кобурой на боку. К ночи ему надо было вернуться на фронт, а тогда он радовал слушателей нежной лирикой.Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский.Стены Эрмитажа все помнятЧерез день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декларировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".
/20210209/Zhemchuzhina-tashkentskogo-metro-samaya-poetichnaya-stantsiya-Alisher-Navoi--video-15970331.html
/20210209/Otets-uzbekskoy-poezii-zhizn-i-nasledie-Alishera-Navoi-15962490.html
/20210205/Yubiley-Alishera-Navoi-chem-poet-Vostoka-vdokhnovlyaet-rossiyskuyu-intelligentsiyu-15948701.html
/20210205/Sozdan-Mezhdunarodnyy-obschestvennyy-fond-imeni-Alishera-Navoi-15946877.html
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государственный эрмитаж, литература, алишер навои, блокада ленинграда

Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград

13:22 08.03.2021 (обновлено: 12:54 09.03.2021)
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© Twitter / Эрмитаж / HermitageЧаша на темы произведений Навои Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова Автор росписи М. Мох
Чаша на темы произведений Навои Ленинградский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова Автор росписи М. Мох - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
© Twitter / Эрмитаж / Hermitage
В 2021 году отмечается 580-летие со дня рождения великого поэта Востока Алишера Навои. Мероприятия проходят даже в такое непростое время, когда по планете разгуливает коронавирус. Впрочем, 500-летие классика не помешала отметить даже война.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Марина Чернышова-Мельник. Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год, когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война. Еще весной планировали устроить торжества, посвященные поэту, но все пришлось отложить. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.
Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Sputnik Узбекистан по крупицам попытался восстановить те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.

Ученые и литераторы, одержимые идеей

Еще в марте 1941 года, когда немецкая армия была только на пути к советским границам, правительство СССР издало постановление о праздновании двух юбилеев – 500-летия Алишера Навои и 800-летия Низами Ганджави. Был указ издать полные собрания сочинений великих поэтов на языке оригинала и в переводе на русский, а также провести торжественные мероприятия. Вскоре организовали юбилейные комиссии в Ленинграде: там жили и работали крупнейшие российские востоковеды, в Институте востоковедения и народов Азии, Государственном Эрмитаже и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина проводилось много исследований.
Панно на станции Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
Культура
Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция "Алишер Навои" — видео
9 Февраля, 21:27
0
Ученые начали готовиться к важному событию. Все-таки Алишер Навои – классик поэзии Востока, широко известный среди любителей литературы всего мира. Но увы, летом на территории Советского Союза началась война, а в сентябре – военная блокада города Ленинграда. Встал вопрос о выживании миллионов людей, и, казалось бы, дела научные отложили до лучших времен. Но благодаря мужеству идейных ленинградских ученых и литераторов, юбилей все-таки отметили. Причем именно суровой зимой 1941 года – первой блокадной.
© Sputnik / Александр Бродский / Перейти в фотобанкПолотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.
Полотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Александр Бродский
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Организаторы сделали пригласительные билеты, которые напечатала 2-я типолитография Гидрометеоиздата. Несколько десятков человек получили официальные приглашения на собрание, которое в той страшной атмосфере казалось фантастикой. И все-таки оно было реальным: Навоийские чтения состоялись 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа.
© SputnikЗал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде
Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik

Отопление с Невы, бесстрашие перед взрывами и фронтовые поэты

В тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЗенитный расчет ведет огонь по противнику на улицах блокадного Ленинграда.
Зенитный расчет ведет огонь по противнику на улицах блокадного Ленинграда. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Борис Кудояров
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Неподалеку от входа в Эрмитаж – прямо на реке Неве – стояло вспомогательное судно бригады Балтфлота "Полярная звезда". Кстати, раньше это была прогулочная яхта царской семьи. Матросы протянули от лодки кабель в подвалы Эрмитажа для муфельной печи и, соответственно, поделились немногими киловаттами со зданием музея. Так в Школьный кабинет, где собрались почитатели Алишера Навои, пришло немного тепла и тока. Но в помещении все равно было холодно — первый этаж, рядом замерзший лед широкой реки, а за окном мороз. Люди стояли укутанные в одежду, измученные голодом.
CC0 / Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ / Императорская яхта Полярная Звезда на рейде Копенгагена.Корабль "Полярная звезда"
Корабль Полярная звезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
CC0 / Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ / Императорская яхта Полярная Звезда на рейде Копенгагена.
Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2021
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Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои
9 Февраля, 07:05
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© Twitter / Эрмитаж / HermitageКоробочка с росписями на темы произведений Навои Автор формы C. Яковлева, автор росписи М. Мох
Коробочка с росписями на темы произведений Навои Автор формы C. Яковлева, автор росписи М. Мох - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Twitter / Эрмитаж / Hermitage
В такой атмосфере начались Навоийские чтения. Вел их Борис Борисович Пиотровский – молодой ученый и командир пожарной группы в эрмитажной команде Местной противовоздушной обороны. Через два десятка лет он возглавит Эрмитаж. Тогдашний директор музея – академик Иосиф Орбели – произнес вступительное слово.
"В необычное время, переживаемое нашим городом и всей нашей страной, в невероятной обстановке собрались мы, чтобы отметить знаменательную дату в культурной жизни всех наших народов, вспомнить оставшееся бессмертным имя великого поэта и просветителя Алишера Навои. Уже один факт чествования поэта в городе осажденном, обреченном на страдания голода и стужи, в городе, который враги считают уже мертвым и обескровленным, еще раз свидетельствует о мужественном духе народа, о его несломленной воле, о вечно живом гуманном сердце науки", — говорил Орбели.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетительница рассматривает портрет академика и директора Эрмитажа Орбели И.А. (1940 год) на выставке "Ленинградская симфония Георгия Верейского (1886-1962)" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница рассматривает портрет академика и директора Эрмитажа Орбели И.А. (1940 год) на выставке Ленинградская симфония Георгия Верейского (1886-1962) в Третьяковской галерее в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Как раз в тот момент за окном прогремел мощный взрыв, задребезжали стекла, потом второй взрыв на Неве. Это был очередной обстрел. Все бросились к окнам и увидели, как прямо из реки взметнулся ледяной столб. Многие испугались, но никто не побежал в бомбоубежище. Все снова заняли свои места, и заседание продолжилось.
Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.
Круглый стол в Посольстве Узбекистана к юбилею Алишера Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2021
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Юбилей Алишера Навои: чем поэт Востока вдохновляет российскую интеллигенцию
5 Февраля, 23:22
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Затем зазвучала поэзия Алишера Навои. Первым прочитал свои переводы стихов поэт Всеволод Рождественский. Он прибыл в Эрмитаж в военной форме, с кобурой на боку. К ночи ему надо было вернуться на фронт, а тогда он радовал слушателей нежной лирикой.
Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский.

Стены Эрмитажа все помнят

Через день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декларировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".
© Sputnik / Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкДиректор Государственного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский.
Директор Государственного Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Рудольф Кучеров
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Перейти в фотобанк
Чуть позже – 29 декабря – в Институте востоковедения, расположенном на улице Биржевой, пройдет научная сессия, посвященная юбилею Навои. В канун 1942 года академик Орбели в своем новогоднем поздравлении по городскому радио упомянет о торжествах в честь узбекского поэта в блокадном Ленинграде. Больше нигде в Советском Союзе в том году не отмечали день рождения Алишера Навои. Сделали это только ленинградцы, которым было намного сложнее, чем жителям других городов СССР. Корреспондент "Наманганской правды" Игорь Решетников напишет в статье по следам праздничного события: "достойно прозвучало наследие мирового классика, глядя смерти в глаза!". В Ташкенте юбилей национального поэта отметят лишь после войны – в 1948 году.
© SputnikЗал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде
Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik
Декоративное керамическое блюдо Алишер Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2021
Культура
Создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои
5 Февраля, 18:14
0
© SputnikЗал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде
Зал, в котором отмечали 500-тие Алишера Навои в блокадном Ленинграде - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik
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