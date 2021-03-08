https://uz.sputniknews.ru/20210308/Stikhi-Navoi-pod-bombezhkami-kak-otmechal-yubiley-poeta-blokadnyy-Leningrad-16150873.html

Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград

Стихи Навои под бомбежками: как отмечал юбилей поэта блокадный Ленинград

В 2021 году отмечается 580-летие со дня рождения великого поэта Востока Алишера Навои. Мероприятия проходят даже в такое непростое время, когда по планете... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T13:22+0500

2021-03-08T13:22+0500

2021-03-09T12:54+0500

государственный эрмитаж

литература

алишер навои

блокада ленинграда

культура

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Марина Чернышова-Мельник. Знаковый 500-летний юбилей знаменитого поэта Алишера Навои пришелся на 1941 год, когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война. Еще весной планировали устроить торжества, посвященные поэту, но все пришлось отложить. Лишь в блокадном Ленинграде – вопреки смерти, холоду и голоду – удалось провести Навоийские чтения.Мероприятие проходило в Зале Совета Эрмитажа. Фотосъемка тогда была запрещена, поэтому о том событии сегодня можно судить лишь по рассказам очевидцев. Sputnik Узбекистан по крупицам попытался восстановить те два литературных вечера в блокадном, обреченном на гибель Ленинграде.Ученые и литераторы, одержимые идеейЕще в марте 1941 года, когда немецкая армия была только на пути к советским границам, правительство СССР издало постановление о праздновании двух юбилеев – 500-летия Алишера Навои и 800-летия Низами Ганджави. Был указ издать полные собрания сочинений великих поэтов на языке оригинала и в переводе на русский, а также провести торжественные мероприятия. Вскоре организовали юбилейные комиссии в Ленинграде: там жили и работали крупнейшие российские востоковеды, в Институте востоковедения и народов Азии, Государственном Эрмитаже и Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина проводилось много исследований.Ученые начали готовиться к важному событию. Все-таки Алишер Навои – классик поэзии Востока, широко известный среди любителей литературы всего мира. Но увы, летом на территории Советского Союза началась война, а в сентябре – военная блокада города Ленинграда. Встал вопрос о выживании миллионов людей, и, казалось бы, дела научные отложили до лучших времен. Но благодаря мужеству идейных ленинградских ученых и литераторов, юбилей все-таки отметили. Причем именно суровой зимой 1941 года – первой блокадной.Организаторы сделали пригласительные билеты, которые напечатала 2-я типолитография Гидрометеоиздата. Несколько десятков человек получили официальные приглашения на собрание, которое в той страшной атмосфере казалось фантастикой. И все-таки оно было реальным: Навоийские чтения состоялись 10 и 12 декабря в Школьном кабинете Эрмитажа.Отопление с Невы, бесстрашие перед взрывами и фронтовые поэтыВ тот день в Ленинграде перестали ходить трамваи – они просто остались стоять на заледенелых рельсах. Людям было еще сложнее добраться до Эрмитажа, но они все равно это делали: выходили из своих холодных квартир на улицу, кутались в несколько кофт и платков, шли по льду и сугробам. Многие ученые, поэты, писатели и художники прибыли сюда. Даже те, кто жили на окраинах. Отметим, что в блокаду каждый шаг равнялся километру, многим приходилось идти пешком через весь город. Вход на мероприятие был со стороны Дворцовой набережной. Сотрудники Эрмитажа встречали участников у служебного подъезда, с трудом расчищенного от сугробов.В такой атмосфере начались Навоийские чтения. Вел их Борис Борисович Пиотровский – молодой ученый и командир пожарной группы в эрмитажной команде Местной противовоздушной обороны. Через два десятка лет он возглавит Эрмитаж. Тогдашний директор музея – академик Иосиф Орбели – произнес вступительное слово.Как раз в тот момент за окном прогремел мощный взрыв, задребезжали стекла, потом второй взрыв на Неве. Это был очередной обстрел. Все бросились к окнам и увидели, как прямо из реки взметнулся ледяной столб. Многие испугались, но никто не побежал в бомбоубежище. Все снова заняли свои места, и заседание продолжилось.Профессор восточного факультета Ленинградского университета Александр Болдырев выступил с докладом "Навои и его время". Он потом много лет бережно хранил рукопись доклада у себя дома.Затем зазвучала поэзия Алишера Навои. Первым прочитал свои переводы стихов поэт Всеволод Рождественский. Он прибыл в Эрмитаж в военной форме, с кобурой на боку. К ночи ему надо было вернуться на фронт, а тогда он радовал слушателей нежной лирикой.Он передал поэтическую эстафету ученому Николаю Лебедеву – талантливому специалисту по туркменской и персидской литературе, переводчику восточных языков (включая узбекский и фарси). Лебедев болел дистрофией, друзья буквально внесли его в зал на руках. И он зачитал стихотворения Навои – на оригинальном староузбекском (чагатайском) языке и в переводе на русский.Стены Эрмитажа все помнятЧерез день – 12 декабря – Навоийские чтения продолжились. Поэты также декларировали стихи, историки рассказывали о роли азиатского мыслителя в мировой культуре, ученые выступали с докладами. Борис Пиотровский, например, посвятил свой доклад связям поэм Навои с древневосточной литературой. Позже ученый будет вспоминать, что его научные тексты, написанные в Ленинграде зимой 1941-1942 годов, "удовлетворяют больше, чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно – в то время можно было или не писать вовсе, или писать с большим подъемом, среднее исключалось".

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государственный эрмитаж, литература, алишер навои, блокада ленинграда