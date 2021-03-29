В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента. Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.Для регионов с повышенным спросом на кадры с высшего образованием распределение приема будет осуществляться по районам (городам) в рамках целевого госзаказа. Устанавливаются следующие параметры госзаказа для вузов:а) подготовка бакалавров по формам обучения:дневная – 115 343;заочная – 36 211;вечерняя – 6 325 чел.б) магистров – 12 914 чел.в) параметры госзаказа для негосударственных вузов – 56 чел.Кроме того, предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на очное обучение девушек в бакалавриате по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.Начиная с приема 2020/2021 учебного года регистрация абитуриентов проводится через центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг, а также официальный сайт Государственного центра тестирования. Вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам. Абитуриенты могут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковым блоком и последовательностью предметов.
Предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на обучение девушек по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.
Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.
Для регионов с повышенным спросом на кадры с высшего образованием распределение приема будет осуществляться по районам (городам) в рамках целевого госзаказа.
Устанавливаются следующие параметры госзаказа для вузов:
а) подготовка бакалавров по формам обучения:
дневная – 115 343;
заочная – 36 211;
вечерняя – 6 325 чел.
б) магистров – 12 914 чел.
в) параметры госзаказа для негосударственных вузов – 56 чел.
Кроме того, предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на очное обучение девушек в бакалавриате по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.
Начиная с приема 2020/2021 учебного года регистрация абитуриентов проводится через центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг, а также официальный сайт Государственного центра тестирования. Вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам. Абитуриенты могут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковым блоком и последовательностью предметов.