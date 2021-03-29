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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-uzbekistane-planiruyut-uvelichit-kolichestvo-uchaschixsya-na-byudjete-na-25-18006182.html
В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%
В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на
2021-03-29T12:04+0500
2021-03-29T12:13+0500
поступление
вузы
общество
образование
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента. Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.Для регионов с повышенным спросом на кадры с высшего образованием распределение приема будет осуществляться по районам (городам) в рамках целевого госзаказа. Устанавливаются следующие параметры госзаказа для вузов:а) подготовка бакалавров по формам обучения:дневная – 115 343;заочная – 36 211;вечерняя – 6 325 чел.б) магистров – 12 914 чел.в) параметры госзаказа для негосударственных вузов – 56 чел.Кроме того, предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на очное обучение девушек в бакалавриате по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.Начиная с приема 2020/2021 учебного года регистрация абитуриентов проводится через центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг, а также официальный сайт Государственного центра тестирования. Вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам. Абитуриенты могут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковым блоком и последовательностью предметов.
/20210225/Uchaschimsya-nabravshim-vysshie-bally-vozmestyat-vse-raskhody-za-sdachu-ekzamenov-16078523.html
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поступление, вузы, образование

В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%

12:04 29.03.2021 (обновлено: 12:13 29.03.2021)
990
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на обучение девушек по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента.
Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.
Для регионов с повышенным спросом на кадры с высшего образованием распределение приема будет осуществляться по районам (городам) в рамках целевого госзаказа.
Устанавливаются следующие параметры госзаказа для вузов:
а) подготовка бакалавров по формам обучения:
дневная – 115 343;
заочная – 36 211;
вечерняя – 6 325 чел.
б) магистров – 12 914 чел.
в) параметры госзаказа для негосударственных вузов – 56 чел.
Кроме того, предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на очное обучение девушек в бакалавриате по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2021
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25 февраля, 21:02
1698
Начиная с приема 2020/2021 учебного года регистрация абитуриентов проводится через центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг, а также официальный сайт Государственного центра тестирования. Вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам. Абитуриенты могут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковым блоком и последовательностью предметов.
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