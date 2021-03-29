https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-uzbekistane-planiruyut-uvelichit-kolichestvo-uchaschixsya-na-byudjete-na-25-18006182.html

В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%

В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на

2021-03-29T12:04+0500

2021-03-29T12:04+0500

2021-03-29T12:13+0500

поступление

вузы

общество

образование

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специалисты Министерства экономического развития и сокращения бедности предложили увеличить квоту на обучение на основе госгранта на 25%. Такие параметры госзаказа по приему в высшие учебные заведения на 2021/2022 учебный год прописаны в соответствующем проекте постановления президента. Вместе с тем будет удвоено число специальных грантовых мест с ориентиром на больший охват высшим образованием девушек из малообеспеченных семей.Для регионов с повышенным спросом на кадры с высшего образованием распределение приема будет осуществляться по районам (городам) в рамках целевого госзаказа. Устанавливаются следующие параметры госзаказа для вузов:а) подготовка бакалавров по формам обучения:дневная – 115 343;заочная – 36 211;вечерняя – 6 325 чел.б) магистров – 12 914 чел.в) параметры госзаказа для негосударственных вузов – 56 чел.Кроме того, предлагается выделить дополнительно 2 000 государственных грантов на очное обучение девушек в бакалавриате по рекомендациям Министерства по делам махалли и семьи.Начиная с приема 2020/2021 учебного года регистрация абитуриентов проводится через центры госуслуг и Единый портал интерактивных госуслуг, а также официальный сайт Государственного центра тестирования. Вступительные тестовые испытания проводятся по двум предметам. Абитуриенты могут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковым блоком и последовательностью предметов.

/20210225/Uchaschimsya-nabravshim-vysshie-bally-vozmestyat-vse-raskhody-za-sdachu-ekzamenov-16078523.html

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поступление, вузы, образование