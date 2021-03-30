https://uz.sputniknews.ru/20210330/eks-zamministra-zdravooxraneniya-vozglavil-antimonopolnyy-komitet-18029057.html

Экс-замминистра здравоохранения возглавил Антимонопольный комитет

Экс-замминистра здравоохранения возглавил Антимонопольный комитет

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Новым главой Антимонопольного комитета стал Шахрух Шарахметов, который ранее работал замминистра здравоохранения, сообщили в

2021-03-30T11:44+0500

2021-03-30T11:44+0500

2021-03-30T12:03+0500

общество

антимонопольный комитет узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Новым главой Антимонопольного комитета стал Шахрух Шарахметов, который ранее работал замминистра здравоохранения, сообщили в Минздраве.Назначенцу 44 года. До нынешней должности с 2007 по 2017 годы он работал начальником Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов. Затем Шарахметов стал заместителем председателя Государственного комитета по развитию туризма. Проработав всего год на этой позиции, он занял пост главного консультанта Исполнительного аппарата Администрации президента.С 2019 по 2020 годы работал заместителем министра финансов, а с июля 2020 года – заместителем министра здравоохранения.Напомним: прежний глава АМК Нажмиддинходжа Шарипов стал заместителем хокима Ташкентской области. Теперь он курирует вопросы инвестиций и внешней торговли по региону.

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антимонопольный комитет узбекистана, назначение