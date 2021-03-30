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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-i-kogda-vosstanovitsya-tursfera-v-uzbekistane--kommentariy-eksperta-18044293.html
Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы. Об этом заявила директор регионального
2021-03-30T18:55+0500
2021-03-30T18:55+0500
туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
гостиница
форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы. Об этом заявила директор регионального департамента Всемирной туристской организации (UNWTO) Алессандра Прианте в ходе онлайн-форума "Hotel Business Forum – 2021" в Ташкенте, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.По сравнению с 2019 годом прибыль туристического сектора в мире сократилась на 74%. Закрылись около 100–120 миллионов прямых туристических направлений. Общий убыток составил 1 триллион долларов.По расчетам аналитиков, мировая туристическая отрасль сможет достичь показателя 2019 года лишь к концу 2024-го. "В этой ситуации большинство стран приостановили путешествия к историческим памятникам и культурным достопримечательностям. Мы хотим, чтобы прекрасный Узбекистан, который ставится своими древними городами, был полностью готов к открытию туристического потока в 2024 году", – отметила Прианте.С этой целью UNWTO разработала ряд дополнительных инструментов по борьбе с пандемией для полного восстановления туристических потоков.Создан антикризисный комитет по глобальному туризму, штаб-квартира которого располагается в Мадриде. Встречи с профильными ведомствами всех стран-участниц организации проходят регулярно. Стороны обсуждают проблемы, возникшие перед сферой туризма.Сегодня страны признают вакцинацию главным приоритетом, отметила Алессандра Прианте. По ее словам, прорабатываются варианты, которые можно применять в глобальном масштабе. Опубликованы рекомендации, которые позволят восстановить туристический сектор после открытия границ.
/20210330/perezagruzka-sfery-gostepriimstva-v-tashkente-proxodit-forum-otelerov--18026684.html
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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, форум, ташкент

Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта

18:55 30.03.2021
395
CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, SamarkandТуристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан
Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Сегодня страны признают вакцинацию главным приоритетом. Опубликованы рекомендации, которые позволят восстановить туристический сектор после открытия границ.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы. Об этом заявила директор регионального департамента Всемирной туристской организации (UNWTO) Алессандра Прианте в ходе онлайн-форума "Hotel Business Forum – 2021" в Ташкенте, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.
Мы все еще находимся в непонятном состоянии. Причина в том, что туристические направления, которые пользовались популярностью, то открываются, то закрываются. Поэтому сегодня большинство предприятий туристической отрасли используют цифровые решения для продвижения.
Алессандра Прианте
Директор регионального департамента Всемирной туристской организации
По сравнению с 2019 годом прибыль туристического сектора в мире сократилась на 74%. Закрылись около 100–120 миллионов прямых туристических направлений. Общий убыток составил 1 триллион долларов.
По расчетам аналитиков, мировая туристическая отрасль сможет достичь показателя 2019 года лишь к концу 2024-го.
"В этой ситуации большинство стран приостановили путешествия к историческим памятникам и культурным достопримечательностям. Мы хотим, чтобы прекрасный Узбекистан, который ставится своими древними городами, был полностью готов к открытию туристического потока в 2024 году", – отметила Прианте.
С этой целью UNWTO разработала ряд дополнительных инструментов по борьбе с пандемией для полного восстановления туристических потоков.
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Создан антикризисный комитет по глобальному туризму, штаб-квартира которого располагается в Мадриде. Встречи с профильными ведомствами всех стран-участниц организации проходят регулярно. Стороны обсуждают проблемы, возникшие перед сферой туризма.
Сегодня страны признают вакцинацию главным приоритетом, отметила Алессандра Прианте. По ее словам, прорабатываются варианты, которые можно применять в глобальном масштабе. Опубликованы рекомендации, которые позволят восстановить туристический сектор после открытия границ.
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