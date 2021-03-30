https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-i-kogda-vosstanovitsya-tursfera-v-uzbekistane--kommentariy-eksperta-18044293.html

Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта

Как и когда восстановится турсфера в Узбекистане — комментарий эксперта

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы. Об этом заявила директор регионального

2021-03-30T18:55+0500

2021-03-30T18:55+0500

2021-03-30T18:55+0500

туризм

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

гостиница

форум

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы. Об этом заявила директор регионального департамента Всемирной туристской организации (UNWTO) Алессандра Прианте в ходе онлайн-форума "Hotel Business Forum – 2021" в Ташкенте, на котором присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.По сравнению с 2019 годом прибыль туристического сектора в мире сократилась на 74%. Закрылись около 100–120 миллионов прямых туристических направлений. Общий убыток составил 1 триллион долларов.По расчетам аналитиков, мировая туристическая отрасль сможет достичь показателя 2019 года лишь к концу 2024-го. "В этой ситуации большинство стран приостановили путешествия к историческим памятникам и культурным достопримечательностям. Мы хотим, чтобы прекрасный Узбекистан, который ставится своими древними городами, был полностью готов к открытию туристического потока в 2024 году", – отметила Прианте.С этой целью UNWTO разработала ряд дополнительных инструментов по борьбе с пандемией для полного восстановления туристических потоков.Создан антикризисный комитет по глобальному туризму, штаб-квартира которого располагается в Мадриде. Встречи с профильными ведомствами всех стран-участниц организации проходят регулярно. Стороны обсуждают проблемы, возникшие перед сферой туризма.Сегодня страны признают вакцинацию главным приоритетом, отметила Алессандра Прианте. По ее словам, прорабатываются варианты, которые можно применять в глобальном масштабе. Опубликованы рекомендации, которые позволят восстановить туристический сектор после открытия границ.

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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, гостиница, форум, ташкент