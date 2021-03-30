https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-mid-budet-vozmeschat-konsulskie-rasxody--novyy-poryadok-18039265.html

Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок

Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Совместным постановлением МИД и Минфина утверждено в новой редакции Положение о правилах возмещения фактических расходов (связанных

2021-03-30T16:20+0500

2021-03-30T16:20+0500

2021-03-30T16:42+0500

общество

расходы

деньги

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Совместным постановлением МИД и Минфина утверждено в новой редакции Положение о правилах возмещения фактических расходов (связанных с совершением консульских действий).Документ также регулирует порядок использования поступивших средств и перерасчет тарифа консульских услуг к курсу доллара.Расчет размера сбора на возмещение фактических расходов производится дифференцированно по каждому дипломатическому представительству и консульскому учреждению МИД с учетом перспектив развития двусторонних отношений, стоимости товаров и услуг в стране пребывания и других обстоятельств. При этом сумма не может превышать следующих размеров:Фактические размеры определяются руководителем загранучреждения Узбекистана по согласованию с МИД.Для справки: фактические расходы — материальные затраты, понесенные дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РУз за рубежом, превышающие размер уплаченных пошлин помимо консульских сборов. Они включают транспортные, командировочные расходы при осуществлении консульского действия, связь, покупку канцтоваров, подготовку анкет и так далее.Средства, поступившие от сборов на возмещение фактических расходов за совершение консульских действий, распределяются в следующей пропорции: Ранее соотношение было 85% и 15% соответственно.Действующий тариф консульских сборов РУз утвержден постановлением президента от 24 декабря 2013 года.

/20210118/V-MID-predupredili-ob-otvetstvennosti-za-fiktivnye-spravki-dlya-vyezda-za-rubezh-15814158.html

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расходы, деньги, мид узбекистана