Как МИД будет возмещать консульские расходы — новый порядок

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Совместным постановлением МИД и Минфина утверждено в новой редакции Положение о правилах возмещения фактических расходов (связанных с совершением консульских действий).Документ также регулирует порядок использования поступивших средств и перерасчет тарифа консульских услуг к курсу доллара.Расчет размера сбора на возмещение фактических расходов производится дифференцированно по каждому дипломатическому представительству и консульскому учреждению МИД с учетом перспектив развития двусторонних отношений, стоимости товаров и услуг в стране пребывания и других обстоятельств. При этом сумма не может превышать следующих размеров:Фактические размеры определяются руководителем загранучреждения Узбекистана по согласованию с МИД.Для справки: фактические расходы — материальные затраты, понесенные дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РУз за рубежом, превышающие размер уплаченных пошлин помимо консульских сборов. Они включают транспортные, командировочные расходы при осуществлении консульского действия, связь, покупку канцтоваров, подготовку анкет и так далее.Средства, поступившие от сборов на возмещение фактических расходов за совершение консульских действий, распределяются в следующей пропорции: Ранее соотношение было 85% и 15% соответственно.Действующий тариф консульских сборов РУз утвержден постановлением президента от 24 декабря 2013 года.
Расчет размера сбора на возмещение фактических расходов производится дифференцированно по каждому дипломатическому представительству и консульскому учреждению МИД с учетом перспектив развития двусторонних отношений, стоимости товаров и услуг в стране пребывания и других обстоятельств.
При этом сумма не может превышать следующих размеров:
для визы Республики Узбекистан — 45 долларов;
за регистрацию биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан за границей, а также документа лица без гражданства — 20 долларов;
за оформление документов по вопросам, связанным с гражданством, — 30 долларов;
за принятие на учет граждан — 25 долларов;
за легализацию документов и совершение нотариальных действий — 15 долларов;
на другие консульские услуги — 20 долларов.
Фактические размеры определяются руководителем загранучреждения Узбекистана по согласованию с МИД.
Для справки: фактические расходы — материальные затраты, понесенные дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РУз за рубежом, превышающие размер уплаченных пошлин помимо консульских сборов. Они включают транспортные, командировочные расходы при осуществлении консульского действия, связь, покупку канцтоваров, подготовку анкет и так далее.
Возмещение фактических расходов производится или в долларах (и другой свободно конвертируемой валюте), или же в нацвалюте иностранного государства, в котором находится загранучреждение Узбекистана (если нацвалюта не является свободно конвертируемой).
Средства, поступившие от сборов на возмещение фактических расходов за совершение консульских действий, распределяются в следующей пропорции:
70% — в государственный бюджет;
30% — в Фонд развития дипломатических и консульских учреждений Узбекистана.