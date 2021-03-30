https://uz.sputniknews.ru/20210330/mintruda-izuchit-problemy-uzbekistantsev-pri-orgnabore-v-rf-18034078.html

Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ

Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса,

2021-03-30T13:55+0500

2021-03-30T13:55+0500

2021-03-30T14:12+0500

миграция

трудовые мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Сформирована рабочая группа из числа представителей профильных ведомств. Такое решение принято после распространившихся в соцсетях сообщений о несоблюдении условий договоров между гражданами республики и работодателями из РФ.При этом Минизанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России. Проводится работа по формализации трудовых отношений, выплаты заработной платы, предоставлению подробной информации узбекистанцам о возможностях осуществления трудовой деятельности за границей.В сентябре 2020 года президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее с помощью оргнабора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой". В этом году планируется привлечь порядка 14 тысяч трудовых мигрантов для работы на объектах в Москве и Подмосковье. В списке компаний также российские "СтройКрафт", "ПСП", и "СпецГрад", а также турецкая Ant Yapi.

/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html

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трудовые мигранты, узбекистан