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Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса,
2021-03-30T13:55+0500
2021-03-30T14:12+0500
миграция
трудовые мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Сформирована рабочая группа из числа представителей профильных ведомств. Такое решение принято после распространившихся в соцсетях сообщений о несоблюдении условий договоров между гражданами республики и работодателями из РФ.При этом Минизанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России. Проводится работа по формализации трудовых отношений, выплаты заработной платы, предоставлению подробной информации узбекистанцам о возможностях осуществления трудовой деятельности за границей.В сентябре 2020 года президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее с помощью оргнабора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой". В этом году планируется привлечь порядка 14 тысяч трудовых мигрантов для работы на объектах в Москве и Подмосковье. В списке компаний также российские "СтройКрафт", "ПСП", и "СпецГрад", а также турецкая Ant Yapi.
/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
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трудовые мигранты, узбекистан

Минтруд изучит проблемы узбекистанцев при оргнаборе в РФ

13:55 30.03.2021 (обновлено: 14:12 30.03.2021)
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© Агентство по вопросам внешней трудовой миграцииОколо 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Сформирована рабочая группа из числа представителей профильных ведомств. Такое решение принято после распространившихся в соцсетях сообщений о несоблюдении условий договоров между гражданами республики и работодателями из РФ.
При этом Минизанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России.
Проводится работа по формализации трудовых отношений, выплаты заработной платы, предоставлению подробной информации узбекистанцам о возможностях осуществления трудовой деятельности за границей.
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В сентябре 2020 года президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее с помощью оргнабора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.
С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой". В этом году планируется привлечь порядка 14 тысяч трудовых мигрантов для работы на объектах в Москве и Подмосковье. В списке компаний также российские "СтройКрафт", "ПСП", и "СпецГрад", а также турецкая Ant Yapi.
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