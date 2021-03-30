ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Сформирована рабочая группа из числа представителей профильных ведомств. Такое решение принято после распространившихся в соцсетях сообщений о несоблюдении условий договоров между гражданами республики и работодателями из РФ.При этом Минизанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России. Проводится работа по формализации трудовых отношений, выплаты заработной платы, предоставлению подробной информации узбекистанцам о возможностях осуществления трудовой деятельности за границей.В сентябре 2020 года президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее с помощью оргнабора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой". В этом году планируется привлечь порядка 14 тысяч трудовых мигрантов для работы на объектах в Москве и Подмосковье. В списке компаний также российские "СтройКрафт", "ПСП", и "СпецГрад", а также турецкая Ant Yapi.
С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекистан изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Сформирована рабочая группа из числа представителей профильных ведомств. Такое решение принято после распространившихся в соцсетях сообщений о несоблюдении условий договоров между гражданами республики и работодателями из РФ.
При этом Минизанятости, агентство и его представительство в Москве, а также посольство Узбекистана в РФ находятся в постоянном контакте с соотечественниками и их работодателями в России.
Проводится работа по формализации трудовых отношений, выплаты заработной платы, предоставлению подробной информации узбекистанцам о возможностях осуществления трудовой деятельности за границей.
В сентябре 2020 года президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее с помощью оргнабора в 2020-2021 годы довести число работающих в России сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.
С начала 2021 года на работу за границу отправились порядка четырех тысяч узбекистанцев в рамках оргнабора, большая часть из них трудоустроена в российские компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой". В этом году планируется привлечь порядка 14 тысяч трудовых мигрантов для работы на объектах в Москве и Подмосковье. В списке компаний также российские "СтройКрафт", "ПСП", и "СпецГрад", а также турецкая Ant Yapi.