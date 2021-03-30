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https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-imidj-vaktsinu-astrazeneca-pereimenovali-18032104.html
Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали
Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.
2021-03-30T12:39+0500
2021-03-30T12:57+0500
в мире
вакцина astrazeneca
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.Теперь она будет называться Vaxzevria.Напомним: ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.По итогу, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.
/20210318/primenyat-ili-net-voz-ozvuchit-zaklyuchenie-po-astrazeneca-19-marta-17839369.html
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вакцина astrazeneca, вакцинация

Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали

12:39 30.03.2021 (обновлено: 12:57 30.03.2021)
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© AFP 2018 / JUSTIN TALLISВакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Параметры препарата остались прежними, изменения коснулись лишь маркировки и упаковки.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.
Теперь она будет называться Vaxzevria.

"При этом параметры препарата остались прежними, изменения коснулись лишь маркировки и упаковки", — говорится в сообщении.

Напомним: ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта
18 марта, 19:09
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По итогу, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.
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