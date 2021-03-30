https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-imidj-vaktsinu-astrazeneca-pereimenovali-18032104.html

Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали

Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.

2021-03-30T12:39+0500

2021-03-30T12:39+0500

2021-03-30T12:57+0500

в мире

вакцина astrazeneca

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17798123_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4e4fba73a4e356dda20c3d5b8c66bc8.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.Теперь она будет называться Vaxzevria.Напомним: ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.По итогу, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.

/20210318/primenyat-ili-net-voz-ozvuchit-zaklyuchenie-po-astrazeneca-19-marta-17839369.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцина astrazeneca, вакцинация