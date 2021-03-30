Новый имидж: вакцину AstraZeneca переименовали

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.Теперь она будет называться Vaxzevria.Напомним: ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.По итогу, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.
Параметры препарата остались прежними, изменения коснулись лишь маркировки и упаковки.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Вакцина против коронавируса AstraZeneca сменила свое название, пишет РИА Новости.
Теперь она будет называться Vaxzevria.
"При этом параметры препарата остались прежними, изменения коснулись лишь маркировки и упаковки", — говорится в сообщении.
Напомним: ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
По итогу, эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски.