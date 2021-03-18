https://uz.sputniknews.ru/20210318/primenyat-ili-net-voz-ozvuchit-zaklyuchenie-po-astrazeneca-19-marta-17839369.html

Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта

Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта

Несмотря на массовые отказы от AstraZeneca, ВОЗ все еще рекомендует продолжать ее использование. Однако завтра международная организация пересмотрит свое... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T19:09+0500

2021-03-18T19:09+0500

2021-03-18T19:09+0500

вакцина astrazeneca

вакцинация

воз

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Решение Международного консультативного комитета ВОЗ по вакцине несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.ожидается 19 марта, сообщает корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.Ранее ВОЗ опубликовала заявление, в котором содержалась рекомендация продолжать использовать для вакцинации AstraZeneca, несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. В этой связи ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе.Напомним, Узбекистан получил первую партию европейской вакцины AstraZeneca. Специалисты подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что она небезопасна для пациентов, однако последнее слово за комиссией ВОЗ.В феврале Узбекистан сертифицировал российский "Спутник V" для массового применения. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, которая полностью соответствует стандартам безопасности и эффективности. В РФ и за ее пределами "Спутником V" уже успели привиться более семи миллионов человек.Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев 10 марта рассказал, что проект договора об объемах и сроках поставок "Спутника V" в республику подготовлен и находится на рассмотрении российской стороны.

/20210317/pri-kakikh-usloviyakh-uzbekistan-mozhet-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-astrazeneca--yusupaliev-17812062.html

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вакцина astrazeneca, вакцинация, воз