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Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта
Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта
Несмотря на массовые отказы от AstraZeneca, ВОЗ все еще рекомендует продолжать ее использование. Однако завтра международная организация пересмотрит свое... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T19:09+0500
2021-03-18T19:09+0500
вакцина astrazeneca
вакцинация
воз
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Решение Международного консультативного комитета ВОЗ по вакцине несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.ожидается 19 марта, сообщает корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.Ранее ВОЗ опубликовала заявление, в котором содержалась рекомендация продолжать использовать для вакцинации AstraZeneca, несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. В этой связи ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе.Напомним, Узбекистан получил первую партию европейской вакцины AstraZeneca. Специалисты подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что она небезопасна для пациентов, однако последнее слово за комиссией ВОЗ.В феврале Узбекистан сертифицировал российский "Спутник V" для массового применения. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, которая полностью соответствует стандартам безопасности и эффективности. В РФ и за ее пределами "Спутником V" уже успели привиться более семи миллионов человек.Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев 10 марта рассказал, что проект договора об объемах и сроках поставок "Спутника V" в республику подготовлен и находится на рассмотрении российской стороны.
/20210317/pri-kakikh-usloviyakh-uzbekistan-mozhet-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-astrazeneca--yusupaliev-17812062.html
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вакцина astrazeneca, вакцинация, воз

Применять или нет: ВОЗ озвучит заключение по AstraZeneca 19 марта

19:09 18.03.2021
266
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINAВакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
Несмотря на массовые отказы от AstraZeneca, ВОЗ все еще рекомендует продолжать ее использование. Однако завтра международная организация пересмотрит свое решение.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Решение Международного консультативного комитета ВОЗ по вакцине несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.ожидается 19 марта, сообщает корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова со ссылкой на заявление официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее ВОЗ опубликовала заявление, в котором содержалась рекомендация продолжать использовать для вакцинации AstraZeneca, несмотря на массовые отказы от нее, так как польза от препарата превышает риски.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.
В этой связи ряд стран ЕС приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Общество
При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев
Вчера, 18:05
4485
Напомним, Узбекистан получил первую партию европейской вакцины AstraZeneca. Специалисты подчеркнули, что пока нет прямых доказательств того, что она небезопасна для пациентов, однако последнее слово за комиссией ВОЗ.
В феврале Узбекистан сертифицировал российский "Спутник V" для массового применения. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, которая полностью соответствует стандартам безопасности и эффективности. В РФ и за ее пределами "Спутником V" уже успели привиться более семи миллионов человек.
Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев 10 марта рассказал, что проект договора об объемах и сроках поставок "Спутника V" в республику подготовлен и находится на рассмотрении российской стороны.
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