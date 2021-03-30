https://uz.sputniknews.ru/20210330/otabekov-rasskazal-kogda-budet-provedena-vaktsinatsiya-v-raytsentrax-i-selax-uzbekistana-18035677.html

Отабеков рассказал, когда будет проведена вакцинация в райцентрах и селах Узбекистана

Отабеков рассказал, когда будет проведена вакцинация в райцентрах и селах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Во время брифинга в столице замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков

2021-03-30T14:20+0500

2021-03-30T14:20+0500

2021-03-30T14:20+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина astrazeneca

вакцина "спутник v"

вакцинация

вакцина

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Во время брифинга в столице замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что вакцинация в крупных городах Узбекистана стартует в апреле, а в районных центрах и селах – в мае. Остальные смогут сделать прививку в июне.По словам эксперта, вакцинация против COVID-19 начинается в республике первого апреля. Сначала будут привиты лица старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска, уточнил сотрудник санитарной службы. К тому же Отабеков отметил, что вакцинация будет производиться добровольно. На данном этапе для узбекистанцев доступны два препарата - ZF-UZ-VAC2001, эффективность которой составляет 97%, а также CoviShield (индийская AstraZeneca) - 70% результативности.При этом специалист подчеркнул, что доброволец должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.Ранее Ташкент запросил у РФ один миллион доз вакцин "Спутник V". В настоящее время проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.

/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

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