Отабеков рассказал, когда будет проведена вакцинация в райцентрах и селах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Во время брифинга в столице замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что вакцинация в крупных городах Узбекистана стартует в апреле, а в районных центрах и селах – в мае. Остальные смогут сделать прививку в июне.По словам эксперта, вакцинация против COVID-19 начинается в республике первого апреля. Сначала будут привиты лица старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска, уточнил сотрудник санитарной службы. К тому же Отабеков отметил, что вакцинация будет производиться добровольно. На данном этапе для узбекистанцев доступны два препарата - ZF-UZ-VAC2001, эффективность которой составляет 97%, а также CoviShield (индийская AstraZeneca) - 70% результативности.При этом специалист подчеркнул, что доброволец должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.Ранее Ташкент запросил у РФ один миллион доз вакцин "Спутник V". В настоящее время проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.
По словам эксперта, сначала прививку получат лица старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Во время брифинга в столице замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что вакцинация в крупных городах Узбекистана стартует в апреле, а в районных центрах и селах – в мае. Остальные смогут сделать прививку в июне.
В апреле прививочные мероприятия начнутся в областных центрах и крупных городах. В мае вакцинация будет проведена в районных центрах и малых городах, а в июне она охватит другие слои населения.
Нурмат Отабеков
Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия
По словам эксперта, вакцинация против COVID-19 начинается в республике первого апреля. Сначала будут привиты лица старше 65 лет, а также медперсонал, находящийся в группе риска, уточнил сотрудник санитарной службы.
К тому же Отабеков отметил, что вакцинация будет производиться добровольно. На данном этапе для узбекистанцев доступны два препарата - ZF-UZ-VAC2001, эффективность которой составляет 97%, а также CoviShield (индийская AstraZeneca) - 70% результативности.