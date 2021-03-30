https://uz.sputniknews.ru/20210330/pochemu-defitsit-rabochix-na-stroykax-v-rf-soxranitsya-esche-dolgo-18022025.html

Почему дефицит рабочих на стройках в РФ сохранится еще долго

Почему дефицит рабочих на стройках в РФ сохранится еще долго

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат

2021-03-30T07:45+0500

2021-03-30T07:45+0500

2021-03-30T09:14+0500

миграция

мигрант

трудовые мигранты

строители

рабочие места

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1f/15712028_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_135d3ba7e4dd34ec10ef384f015bb4c6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.По его словам, с отъездом иностранных рабочих из страны качество строительных работ "практически не поменялось", потому что россияне не хотят работать за максимум 50 тысяч рублей в месяц по 12 часов в сутки. Напомним: ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.Также рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве главу государства попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

/20201223/Putin-obsudit-s-inostrannymi-kollegami-situatsiyu-s-trudovymi-migrantami-15662521.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

мигрант, трудовые мигранты, строители, рабочие места