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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210330/pochemu-defitsit-rabochix-na-stroykax-v-rf-soxranitsya-esche-dolgo-18022025.html
Почему дефицит рабочих на стройках в РФ сохранится еще долго
Почему дефицит рабочих на стройках в РФ сохранится еще долго
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат
2021-03-30T07:45+0500
2021-03-30T09:14+0500
миграция
мигрант
трудовые мигранты
строители
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.По его словам, с отъездом иностранных рабочих из страны качество строительных работ "практически не поменялось", потому что россияне не хотят работать за максимум 50 тысяч рублей в месяц по 12 часов в сутки. Напомним: ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.Также рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве главу государства попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.
/20201223/Putin-obsudit-s-inostrannymi-kollegami-situatsiyu-s-trudovymi-migrantami-15662521.html
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мигрант, трудовые мигранты, строители, рабочие места

Почему дефицит рабочих на стройках в РФ сохранится еще долго

07:45 30.03.2021 (обновлено: 09:14 30.03.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке, иллюстративное фото
Рабочие на строительной площадке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Прирост строительно-монтажных работ сейчас значительно выше, чем трудовых ресурсов.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

"У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем трудовых ресурсов. Мы идем в рост очень стремительно, добавляем объемы работ, но нам катастрофически не хватает людей. Поэтому, если даже мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры, которые работали, нам все равно будет не хватать рабочих", — сказал Хуснуллин.

По его словам, с отъездом иностранных рабочих из страны качество строительных работ "практически не поменялось", потому что россияне не хотят работать за максимум 50 тысяч рублей в месяц по 12 часов в сутки.
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2020
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Путин обсудит с иностранными коллегами ситуацию с трудовыми мигрантами
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Напомним: ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.
Также рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве главу государства попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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