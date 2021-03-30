ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.По его словам, с отъездом иностранных рабочих из страны качество строительных работ "практически не поменялось", потому что россияне не хотят работать за максимум 50 тысяч рублей в месяц по 12 часов в сутки. Напомним: ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.Также рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве главу государства попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Прирост строительно-монтажных работ сейчас значительно выше, чем трудовых ресурсов.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Дефицит рабочей силы на стройплощадках России сохранится даже после возвращения мигрантов обратно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.
"У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем трудовых ресурсов. Мы идем в рост очень стремительно, добавляем объемы работ, но нам катастрофически не хватает людей. Поэтому, если даже мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры, которые работали, нам все равно будет не хватать рабочих", — сказал Хуснуллин.
По его словам, с отъездом иностранных рабочих из страны качество строительных работ "практически не поменялось", потому что россияне не хотят работать за максимум 50 тысяч рублей в месяц по 12 часов в сутки.
Напомним: ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.