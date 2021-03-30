https://uz.sputniknews.ru/20210330/press-sekretar-tokaeva-rasskazal-podrobnosti-predstoyaschego-sammita-tyurkskogo-soveta-18041263.html

Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета

Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.

2021-03-30T17:28+0500

2021-03-30T17:28+0500

2021-03-30T17:28+0500

политика

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.Мероприятие пройдет 31 марта в формате видеоконференции. Инициатор его проведения — первый президент РК Нурсултан Назарбаев.Как рассказал Берик Уали Sputnik Казахстан, саммит начнется в 17.00 по времени Нур-Султана (16.00 по Ташкенту). Его откроет и проведет глава РК Касым-Жомарт Токаев.В мероприятии примут участие первый президент Казахстана, президенты Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.По словам Уали, стороны обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В финале планируется подписание декларации, касающейся культурных ценностей тюркских стран и статуса Совета.Для представителей СМИ будет организована трансляция.

/20210329/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-tyurkskogo-soveta-v-onlayn-rejime-18012758.html

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