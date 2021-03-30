Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.Мероприятие пройдет 31 марта в формате видеоконференции. Инициатор его проведения — первый президент РК Нурсултан Назарбаев.Как рассказал Берик Уали Sputnik Казахстан, саммит начнется в 17.00 по времени Нур-Султана (16.00 по Ташкенту). Его откроет и проведет глава РК Касым-Жомарт Токаев.В мероприятии примут участие первый президент Казахстана, президенты Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.По словам Уали, стороны обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В финале планируется подписание декларации, касающейся культурных ценностей тюркских стран и статуса Совета.Для представителей СМИ будет организована трансляция.
В мероприятии примут участие первый президент Казахстана, президенты Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.
По словам Уали, стороны обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В финале планируется подписание декларации, касающейся культурных ценностей тюркских стран и статуса Совета.
Для представителей СМИ будет организована трансляция.