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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210330/press-sekretar-tokaeva-rasskazal-podrobnosti-predstoyaschego-sammita-tyurkskogo-soveta-18041263.html
Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.
2021-03-30T17:28+0500
2021-03-30T17:28+0500
политика
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.Мероприятие пройдет 31 марта в формате видеоконференции. Инициатор его проведения — первый президент РК Нурсултан Назарбаев.Как рассказал Берик Уали Sputnik Казахстан, саммит начнется в 17.00 по времени Нур-Султана (16.00 по Ташкенту). Его откроет и проведет глава РК Касым-Жомарт Токаев.В мероприятии примут участие первый президент Казахстана, президенты Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.По словам Уали, стороны обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В финале планируется подписание декларации, касающейся культурных ценностей тюркских стран и статуса Совета.Для представителей СМИ будет организована трансляция.
/20210329/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-tyurkskogo-soveta-v-onlayn-rejime-18012758.html
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тюркский совет

Пресс-секретарь Токаева рассказал подробности предстоящего саммита Тюркского совета

17:28 30.03.2021
25
© Sputnik / Владислав ВодневФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Встреча пройдет 31 марта в формате видеоконференции. В ней примет участие и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали раскрыл подробности предстоящего неформального саммита Тюркского совета.
Мероприятие пройдет 31 марта в формате видеоконференции. Инициатор его проведения — первый президент РК Нурсултан Назарбаев.
Как рассказал Берик Уали Sputnik Казахстан, саммит начнется в 17.00 по времени Нур-Султана (16.00 по Ташкенту). Его откроет и проведет глава РК Касым-Жомарт Токаев.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Политика
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите Тюркского совета в онлайн-режиме
Вчера, 16:38
4169
В мероприятии примут участие первый президент Казахстана, президенты Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета.
По словам Уали, стороны обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. В финале планируется подписание декларации, касающейся культурных ценностей тюркских стран и статуса Совета.
Для представителей СМИ будет организована трансляция.
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