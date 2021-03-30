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Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн

Товарооброт между Узбекистаном и Венгрией превысил $100 млн

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Венгрии в 2020 году составил $109,3 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по

2021-03-30T15:40+0500

2021-03-30T15:40+0500

2021-03-30T15:42+0500

экономика

венгрия

товарооборот

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана и Венгрии в 2020 году составил $109,3 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.Согласно информации Госкомстата, республика экспортировала в страну продовольственные товары на $164,9 тысяч, услуг - на $195,6 тысяч, текстильных изделий - на $102,5 тысяч.В свою очередь Венгрия импортировала в Узбекистан продовольственные товары на $56,6 млн, черные металлы - на $37 млн, хлопковое волокно - на $1,9 млн.

/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html

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венгрия, товарооборот, узбекистан