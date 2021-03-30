https://uz.sputniknews.ru/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html

Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате

Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает

2021-03-30T12:31+0500

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политика

виктор орбан

венгрия

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.До этого в резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи зарубежного гостя. В ней приняли участие и супруги политиков — Зироатхон Мирзиёева и Анико Леваи.Как рассказали в пресс-службе президента Узбекистана, Мирзиёев в начале переговоров в узком формате отметил, что визит Орбана положит начало новому этапу в отношениях между двумя странами.Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.Напомним, премьер Венгрии прилетел в Ташкент в понедельник. В аэропорту его встретил узбекистанский коллега Абдулла Арипов. Оттуда Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.Визит главы венгерского правительства в Узбекистан завершится 31 марта.

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