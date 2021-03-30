Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.До этого в резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи зарубежного гостя. В ней приняли участие и супруги политиков — Зироатхон Мирзиёева и Анико Леваи.Как рассказали в пресс-службе президента Узбекистана, Мирзиёев в начале переговоров в узком формате отметил, что визит Орбана положит начало новому этапу в отношениях между двумя странами.Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.Напомним, премьер Венгрии прилетел в Ташкент в понедельник. В аэропорту его встретил узбекистанский коллега Абдулла Арипов. Оттуда Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.Визит главы венгерского правительства в Узбекистан завершится 31 марта.
Как рассказали в пресс-службе президента Узбекистана, Мирзиёев в начале переговоров в узком формате отметил, что визит Орбана положит начало новому этапу в отношениях между двумя странами.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Также они "подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения <...> на уровень стратегического партнерства".
Напомним, премьер Венгрии прилетел в Ташкент в понедельник. В аэропорту его встретил узбекистанский коллега Абдулла Арипов. Оттуда Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.
Визит главы венгерского правительства в Узбекистан завершится 31 марта.