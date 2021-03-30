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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210330/vizit-premera-vengrii-v-uzbekistan-kak-proshli-peregovory-s-mirziyoevym-v-uzkom-formate-18030106.html
Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате
Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает
2021-03-30T12:31+0500
2021-03-30T12:53+0500
политика
виктор орбан
венгрия
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.До этого в резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи зарубежного гостя. В ней приняли участие и супруги политиков — Зироатхон Мирзиёева и Анико Леваи.Как рассказали в пресс-службе президента Узбекистана, Мирзиёев в начале переговоров в узком формате отметил, что визит Орбана положит начало новому этапу в отношениях между двумя странами.Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.Напомним, премьер Венгрии прилетел в Ташкент в понедельник. В аэропорту его встретил узбекистанский коллега Абдулла Арипов. Оттуда Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.Визит главы венгерского правительства в Узбекистан завершится 31 марта.
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виктор орбан, венгрия, шавкат мирзиёев, узбекистан

Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате

12:31 30.03.2021 (обновлено: 12:53 30.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Виктор Орбан прилетел в Ташкент в понедельник. Ожидается, что этот визит поможет вывести отношения между двумя странами на новый уровень.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры в узком формате с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
До этого в резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи зарубежного гостя. В ней приняли участие и супруги политиков — Зироатхон Мирзиёева и Анико Леваи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в резиденции "Куксарой"
Церемония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в резиденции Куксарой - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Церемония официальной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в резиденции "Куксарой"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как рассказали в пресс-службе президента Узбекистана, Мирзиёев в начале переговоров в узком формате отметил, что визит Орбана положит начало новому этапу в отношениях между двумя странами.
Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Также они "подтвердили готовность вывести узбекско-венгерские отношения <...> на уровень стратегического партнерства".
Напомним, премьер Венгрии прилетел в Ташкент в понедельник. В аэропорту его встретил узбекистанский коллега Абдулла Арипов. Оттуда Орбан вместе с супругой отправился на площадь Мустакиллик, где возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма.
Визит главы венгерского правительства в Узбекистан завершится 31 марта.
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