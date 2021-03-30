Узбекский игрок ФК "Шарджа" выделил $500 тысяч на строительство детсада в Карши

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Карши открылась негосударственная дошкольная образовательная организация (ДОО) на 150 мест, сообщает пресс-служба хокимията города. Детский сад удалось построить за счет частных вложений. Игрок клуба "Шарджа" из ОАЭ Отабек Шукуров выделил на его возведение полмиллиона долларов.На территории ДОО расположены столовая, тренажерный зал и летнее футбольное поле.Напомним: в ноябре прошлого года в Министерстве дошкольного образования заявили, что теперь для удобства родителей в республике стала доступна онлайн-оплата за детский сад. Деньги можно перечислять через платежные системы Click, Payme, а также другие сервисы.
Напомним: в ноябре прошлого года в Министерстве дошкольного образования заявили, что теперь для удобства родителей в республике стала доступна онлайн-оплата за детский сад. Деньги можно перечислять через платежные системы Click, Payme, а также другие сервисы.