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Общество
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Узбекский игрок ФК "Шарджа" выделил $500 тысяч на строительство детсада в Карши
Узбекский игрок ФК "Шарджа" выделил $500 тысяч на строительство детсада в Карши
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Карши открылась негосударственная дошкольная образовательная организация (ДОО) на 150 мест, сообщает пресс-служба хокимията города.
2021-03-30T13:05+0500
2021-03-30T13:34+0500
общество
частный детский сад
дошкольное образование
карши
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Карши открылась негосударственная дошкольная образовательная организация (ДОО) на 150 мест, сообщает пресс-служба хокимията города. Детский сад удалось построить за счет частных вложений. Игрок клуба "Шарджа" из ОАЭ Отабек Шукуров выделил на его возведение полмиллиона долларов.На территории ДОО расположены столовая, тренажерный зал и летнее футбольное поле.Напомним: в ноябре прошлого года в Министерстве дошкольного образования заявили, что теперь для удобства родителей в республике стала доступна онлайн-оплата за детский сад. Деньги можно перечислять через платежные системы Click, Payme, а также другие сервисы.
/20210325/v-detskix-sadax-uzbekistana-budut-zanimatsya-po-noveyshim-koreyskim-texnologiyam-17963864.html
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частный детский сад, дошкольное образование, карши

Узбекский игрок ФК "Шарджа" выделил $500 тысяч на строительство детсада в Карши

13:05 30.03.2021 (обновлено: 13:34 30.03.2021)
349
© Хокимият Карши Открытие детского сада в Каршии
Открытие детского сада в Каршии - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Хокимият Карши
На территории дошкольного образовательного комплекса расположены столовая, тренажерный зал и летнее футбольное поле.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Карши открылась негосударственная дошкольная образовательная организация (ДОО) на 150 мест, сообщает пресс-служба хокимията города.
© Хокимият КаршиОткрытие детского сада в Карши
Открытие детского сада в Карши - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Открытие детского сада в Карши
© Хокимият Карши
Детский сад удалось построить за счет частных вложений. Игрок клуба "Шарджа" из ОАЭ Отабек Шукуров выделил на его возведение полмиллиона долларов.
На территории ДОО расположены столовая, тренажерный зал и летнее футбольное поле.
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В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
25 марта, 18:24
2656
Напомним: в ноябре прошлого года в Министерстве дошкольного образования заявили, что теперь для удобства родителей в республике стала доступна онлайн-оплата за детский сад. Деньги можно перечислять через платежные системы Click, Payme, а также другие сервисы.
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