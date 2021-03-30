Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры Мохира Жуманова.Вся территория Узбекистана будет поделена на районы в зависимости от сейсмоактивности на том или ином участке.Жуманова также проинформировала журналистов о том, что президент поручил создать при Кабмине фонд поддержки сейсмологии, сейсмостойкости сооружений и сферы сейсмической безопасности. На научные исследования в этой сфере выделены гранты в размере до 150 млн сумов.Проекты, прошедшие условия конкурса, будут финансироваться за счет фонда в течение одного года.Для справки: Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.
На научные исследования в сфере сейсмобезопасности выделены гранты в размере до 150 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры Мохира Жуманова.
Вся территория Узбекистана будет поделена на районы в зависимости от сейсмоактивности на том или ином участке.
Жуманова также проинформировала журналистов о том, что президент поручил создать при Кабмине фонд поддержки сейсмологии, сейсмостойкости сооружений и сферы сейсмической безопасности. На научные исследования в этой сфере выделены гранты в размере до 150 млн сумов.
Проекты, прошедшие условия конкурса, будут финансироваться за счет фонда в течение одного года.
Для справки: Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.
Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.