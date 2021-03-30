https://uz.sputniknews.ru/20210330/uchenye-razrabatyvayut-seysmicheskuyu-kartu-uzbekistana-18032250.html

Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана

Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры

2021-03-30T13:08+0500

2021-03-30T13:08+0500

2021-03-30T13:09+0500

общество

сейсмолог

землетрясение

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/785/98/7859805_0:191:4184:2545_1920x0_80_0_0_102b9ee3423fdb7ee22a0ed407ff043e.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры Мохира Жуманова.Вся территория Узбекистана будет поделена на районы в зависимости от сейсмоактивности на том или ином участке.Жуманова также проинформировала журналистов о том, что президент поручил создать при Кабмине фонд поддержки сейсмологии, сейсмостойкости сооружений и сферы сейсмической безопасности. На научные исследования в этой сфере выделены гранты в размере до 150 млн сумов.Проекты, прошедшие условия конкурса, будут финансироваться за счет фонда в течение одного года.Для справки: Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.

/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

сейсмолог, землетрясение, узбекистан