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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/uchenye-razrabatyvayut-seysmicheskuyu-kartu-uzbekistana-18032250.html
Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана
Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры
2021-03-30T13:08+0500
2021-03-30T13:09+0500
общество
сейсмолог
землетрясение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры Мохира Жуманова.Вся территория Узбекистана будет поделена на районы в зависимости от сейсмоактивности на том или ином участке.Жуманова также проинформировала журналистов о том, что президент поручил создать при Кабмине фонд поддержки сейсмологии, сейсмостойкости сооружений и сферы сейсмической безопасности. На научные исследования в этой сфере выделены гранты в размере до 150 млн сумов.Проекты, прошедшие условия конкурса, будут финансироваться за счет фонда в течение одного года.Для справки: Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.
/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html
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сейсмолог, землетрясение, узбекистан

Ученые разрабатывают сейсмическую карту Узбекистана

13:08 30.03.2021 (обновлено: 13:09 30.03.2021)
904
© AFP 2018 / FREDERICK FLORINСейсмография, архивное фото
Сейсмография, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
На научные исследования в сфере сейсмобезопасности выделены гранты в размере до 150 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ученые из Академии наук Узбекистана работают над созданием сейсмической карты региона, сообщила глава пресс-службы этой структуры Мохира Жуманова.
Вся территория Узбекистана будет поделена на районы в зависимости от сейсмоактивности на том или ином участке.
Жуманова также проинформировала журналистов о том, что президент поручил создать при Кабмине фонд поддержки сейсмологии, сейсмостойкости сооружений и сферы сейсмической безопасности. На научные исследования в этой сфере выделены гранты в размере до 150 млн сумов.
Проекты, прошедшие условия конкурса, будут финансироваться за счет фонда в течение одного года.
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В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
16 марта, 12:10
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Для справки: Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.
Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения.
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