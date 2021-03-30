https://uz.sputniknews.ru/20210330/uzbekistan-airways-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-s-latviey-18030500.html

Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией

Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Аваикомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Ригой. Самолеты будут летать один раз в

2021-03-30T12:24+0500

2021-03-30T12:24+0500

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туризм

авиасообщение

латвия

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Аваикомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Ригой. Самолеты будут летать один раз в неделю в обе стороны.Стоимость билетов в салон бизнес-класса из Ташкента в Ригу – $1 095, в экономкласс – $443. Обратно – цены примерно такие же.Иностранным пассажирам разрешено посещать Ригу, если они направляются туда по работе или на учебу, а также для воссоединения с семьей, на лечение или похороны. Основанием является и сопровождение несовершеннолетних детей, а также вид на жительство в Латвии.Одна из этих причин должна быть указана на сайте covidpass.lv.Напомним: с 1 октября 2020 года в Узбекистан можно попасть через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.

/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html

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авиасообщение, латвия, авиакомпания uzbekistan airways