https://uz.sputniknews.ru/20210330/uzbekistan-airways-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-s-latviey-18030500.html
Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией
Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Аваикомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Ригой. Самолеты будут летать один раз в
2021-03-30T12:24+0500
2021-03-30T12:24+0500
2021-03-30T12:37+0500
туризм
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латвия
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Аваикомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Ригой. Самолеты будут летать один раз в неделю в обе стороны.Стоимость билетов в салон бизнес-класса из Ташкента в Ригу – $1 095, в экономкласс – $443. Обратно – цены примерно такие же.Иностранным пассажирам разрешено посещать Ригу, если они направляются туда по работе или на учебу, а также для воссоединения с семьей, на лечение или похороны. Основанием является и сопровождение несовершеннолетних детей, а также вид на жительство в Латвии.Одна из этих причин должна быть указана на сайте covidpass.lv.Напомним: с 1 октября 2020 года в Узбекистан можно попасть через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.
/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
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авиасообщение, латвия, авиакомпания uzbekistan airways
Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией
12:24 30.03.2021 (обновлено: 12:37 30.03.2021)
Для посещения Латвии нужна причина, она должна быть указана на соответствующем сайте. К примеру, основанием может стать сопровождение несовершеннолетних детей, а также вид на жительство в этой стране.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Аваикомпания Uzbekistan Airways объявила
о возобновлении авиасообщения между Ташкентом и Ригой. Самолеты будут летать один раз в неделю в обе стороны.
Стоимость билетов в салон бизнес-класса из Ташкента в Ригу – $1 095, в экономкласс – $443. Обратно – цены примерно такие же.
Иностранным пассажирам разрешено посещать Ригу, если они направляются туда по работе или на учебу, а также для воссоединения с семьей, на лечение или похороны. Основанием является и сопровождение несовершеннолетних детей, а также вид на жительство в Латвии.
Одна из этих причин должна быть указана на сайте covidpass.lv
.
Напомним: с 1 октября 2020 года в Узбекистан можно попасть
через все воздушные, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска.
Требования для въезда зависят от того, из какой страны прибывает человек. Так, в "зеленую" зону вошли Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия и Япония. Лица, которые последние 14 дней были в этих странах, не будут помещены на карантин в Узбекистане.