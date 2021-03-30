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В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В аэропорту Ташкента был задержан узбекистанец, который подозревается в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, информируют в МВД республики.
2021-03-30T09:41+0500
2021-03-30T09:41+0500
2021-03-30T09:51+0500
происшествия
террористы
узбекистан
аэропорт
задержание
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В аэропорту Ташкента был задержан узбекистанец, который подозревается в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, информируют в МВД республики.Оказалось, что во время работы в России он попал под влияние террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.В его мобильных телефонах были обнаружены запрещенные материалы религиозного характера, которые мужчина распространял среди своих знакомых. По данному факту в отношении Х. Р. Следственным управлением СГБ Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса РУз.* — "Партия исламского освобождения" (пер. с арабского) — в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года
/20201106/V-Kazani-presechena-deyatelnost-terroristicheskoy-yacheyki-Khizb-ut-Takhrir-15340154.html
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террористы, узбекистан, аэропорт, задержание, узбекистан
В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"* 09:41 30.03.2021 (обновлено: 09:51 30.03.2021)
Оказалось, что во время работы в России задержанный попал под влияние террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik.
В аэропорту Ташкента был задержан узбекистанец, который подозревается в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, информируют в
МВД республики.
"Восемнадцатого марта была проведена беседа с уроженцем Дехканабадского района Кашкадарьинской области Х. Р., 1996 года рождения, прилетевшим авиарейсом "Новосибирск—Ташкент", — говорится в сообщении.
Оказалось, что во время работы в России он попал под влияние террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.
В его мобильных телефонах были обнаружены запрещенные материалы религиозного характера, которые мужчина распространял среди своих знакомых.
По данному факту в отношении Х. Р. Следственным управлением СГБ Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса РУз.
* — "Партия исламского освобождения" (пер. с арабского) — в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года