https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-aeroportu-tashkenta-zaderjan-uzbekistanets-po-podozreniyu-v-uchastii-v-xizb-ut-taxrir-18023201.html

В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В аэропорту Ташкента был задержан узбекистанец, который подозревается в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, информируют в МВД республики.

2021-03-30T09:41+0500

2021-03-30T09:41+0500

2021-03-30T09:51+0500

происшествия

террористы

узбекистан

аэропорт

задержание

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В аэропорту Ташкента был задержан узбекистанец, который подозревается в участии в "Хизб ут-Тахрир"*, информируют в МВД республики.Оказалось, что во время работы в России он попал под влияние террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.В его мобильных телефонах были обнаружены запрещенные материалы религиозного характера, которые мужчина распространял среди своих знакомых. По данному факту в отношении Х. Р. Следственным управлением СГБ Республики Узбекистан возбуждено уголовное дело частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса РУз.* — "Партия исламского освобождения" (пер. с арабского) — в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года

/20201106/V-Kazani-presechena-deyatelnost-terroristicheskoy-yacheyki-Khizb-ut-Takhrir-15340154.html

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террористы, узбекистан, аэропорт, задержание, узбекистан