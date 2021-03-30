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Общество
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В "Россотрудничестве" отменили очное собеседование для поступающих в российские вузы
В "Россотрудничестве" отменили очное собеседование для поступающих в российские вузы
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Российский центр науки и культуры отменил очные собеседования для узбекистанских абитуриентов, поступающих в бакалавриат или
2021-03-30T09:32+0500
2021-03-30T09:38+0500
общество
россотрудничество в узбекистане
вступительные экзамены
вузы
образование
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Российский центр науки и культуры отменил очные собеседования для узбекистанских абитуриентов, поступающих в бакалавриат или специалитет. Эта мера предпринята для сохранения единообразия отборочных испытаний, проводимых в других странах СНГ, сообщает пресс-служба центра. Знания кандидатов будут оценивать только по очным тестовым испытаниям (кроме творческих специальностей), которые проходили 14 и 23 марта.В "Россотрудничестве" напомнили, что максимально возможная оценка по русскому языку составляет 30 баллов, по профильным предметам — 40 баллов (по 20 за каждый).Кроме того, результаты кандидатов, писавших тестирование 13 марта 2021 года, аннулированы, подчеркнули в российском центре.Проходной балл будет объявлен в середине апреля, после завершения отборочных испытаний в других странах.Отмечается, что апелляция к тестовым заданиям не предусмотрена, так как они не предполагают развернутого ответа.
/20210325/skandal-v-uzbekistane-s-ekzamenami-po-kvotam--glava-rossotrudnichestva-nashel-vyxod-17966570.html
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россотрудничество в узбекистане, вступительные экзамены, вузы, образование

В "Россотрудничестве" отменили очное собеседование для поступающих в российские вузы

09:32 30.03.2021 (обновлено: 09:38 30.03.2021)
722
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЛоготип Россотрудничества
Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Знания кандидатов будут оценивать только по очным тестовым испытаниям (кроме творческих специальностей), которые проходили 14 и 23 марта.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Российский центр науки и культуры отменил очные собеседования для узбекистанских абитуриентов, поступающих в бакалавриат или специалитет. Эта мера предпринята для сохранения единообразия отборочных испытаний, проводимых в других странах СНГ, сообщает пресс-служба центра.
Знания кандидатов будут оценивать только по очным тестовым испытаниям (кроме творческих специальностей), которые проходили 14 и 23 марта.
Абитуриенты в аудитории во время экзамена - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
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Экзамены по квотам в Узбекистане — глава "Россотрудничества" объявил о частичной пересдаче
25 марта, 21:21
3242
В "Россотрудничестве" напомнили, что максимально возможная оценка по русскому языку составляет 30 баллов, по профильным предметам — 40 баллов (по 20 за каждый).
Кроме того, результаты кандидатов, писавших тестирование 13 марта 2021 года, аннулированы, подчеркнули в российском центре.
Проходной балл будет объявлен в середине апреля, после завершения отборочных испытаний в других странах.
Отмечается, что апелляция к тестовым заданиям не предусмотрена, так как они не предполагают развернутого ответа.
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