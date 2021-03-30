https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-rossotrudnichestve-otmenili-ochnoe-sobesedovanie-dlya-postupayuschix-v-rossiyskie-vuzy-18022764.html

В "Россотрудничестве" отменили очное собеседование для поступающих в российские вузы

В "Россотрудничестве" отменили очное собеседование для поступающих в российские вузы

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Российский центр науки и культуры отменил очные собеседования для узбекистанских абитуриентов, поступающих в бакалавриат или

2021-03-30T09:32+0500

2021-03-30T09:32+0500

2021-03-30T09:38+0500

общество

россотрудничество в узбекистане

вступительные экзамены

вузы

образование

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Российский центр науки и культуры отменил очные собеседования для узбекистанских абитуриентов, поступающих в бакалавриат или специалитет. Эта мера предпринята для сохранения единообразия отборочных испытаний, проводимых в других странах СНГ, сообщает пресс-служба центра. Знания кандидатов будут оценивать только по очным тестовым испытаниям (кроме творческих специальностей), которые проходили 14 и 23 марта.В "Россотрудничестве" напомнили, что максимально возможная оценка по русскому языку составляет 30 баллов, по профильным предметам — 40 баллов (по 20 за каждый).Кроме того, результаты кандидатов, писавших тестирование 13 марта 2021 года, аннулированы, подчеркнули в российском центре.Проходной балл будет объявлен в середине апреля, после завершения отборочных испытаний в других странах.Отмечается, что апелляция к тестовым заданиям не предусмотрена, так как они не предполагают развернутого ответа.

/20210325/skandal-v-uzbekistane-s-ekzamenami-po-kvotam--glava-rossotrudnichestva-nashel-vyxod-17966570.html

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россотрудничество в узбекистане, вступительные экзамены, вузы, образование