Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/skandal-v-uzbekistane-s-ekzamenami-po-kvotam--glava-rossotrudnichestva-nashel-vyxod-17966570.html
Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче
Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор.
2021-03-25T21:21+0500
2021-03-25T22:18+0500
общество
высшее образование
россотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17745626_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c99691ad7a06d6244eb8c26bd318ba4e.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор. Такое решение было принято руководителем агентства Россотрудничество после жалоб абитуриентов и родителей на регламент.Основным днем вступительных испытаний было воскресенье 14 марта, однако накануне тесты сдавали 56 человек, занятых в качестве волонтеров на торжествах по случаю Масленицы. В этих условиях перед организаторами встал выбор: либо полностью аннулировать результаты тестов - а это около 1800 работ, либо все оставить как есть, либо отменять итоги тестирования 13 марта. Именно третий вариант был признан наиболее рациональным.При этом организаторы намерены обеспечить максимальную прозрачность и честность на экзамене с применением системы непосредственного наблюдения за участниками (прокторинг), которая успешна применялась в Армении, Абхазии, Молдове и Узбекистане.Он добавил, что Агентство дорожит своей репутацией и намерено исключить повторение аналогичных ситуаций, тщательно проверяя и рассматривая все обращения. Напомним, что основной день тестовых испытаний проходил 14 марта на площадке Национального университета Узбекистана имени Улугбека. После этого в адрес представительства в Ташкенте поступили жалобы от абитуриентов на то, что накануне проходили экзамены, о которых никто не сообщил. Для разъяснения ситуации 18 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане провел онлайн-конференцию в ZOOM, в ходе которой ответил на вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения РФ. Всего же в 2021 году по квоте стать студентами российских вузов смогут 18 тысяч иностранных абитуриентов, в том числе свыше 400 человек из Узбекистана.
/20210314/v-rf--za-znaniyami-kak-uzbekistantsy-besplatno-postupayut-v-rossiyskie-vuzy-17745418.html
/20210318/uzbekistantsam-razyasnyat-usloviya-postupleniya-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-rf-17830562.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17745626_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_3214c96bda36f7e7640319c02a5d2068.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
высшее образование, россотрудничество

Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче

21:21 25.03.2021 (обновлено: 22:18 25.03.2021)
1345
© Sputnik / Рамиз БахтияровАбитуриенты в аудитории во время экзамена
Абитуриенты в аудитории во время экзамена - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Руководитель агентства Россотрудничество Евгений Примаков прокомментировал сложившуюся в Узбекистане ситуацию после проведения в Ташкенте вступительных испытаний по квотам в российские вузы. Принято решение организовать дополнительное тестирование.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор. Такое решение было принято руководителем агентства Россотрудничество после жалоб абитуриентов и родителей на регламент.
Основным днем вступительных испытаний было воскресенье 14 марта, однако накануне тесты сдавали 56 человек, занятых в качестве волонтеров на торжествах по случаю Масленицы.

"Мы видим результаты тестирования, которое ещё не обработали до конца – они не хуже и не лучше в тот "дополнительный" день, чем у основной группы абитуриентов. То есть какого-то мухлежа явно не было. Но нам посыпались жалобы – и их много – что эти ребята сдавали будто бы в привилегированных условиях, что кто-то там подглядывал в телефон, кому-то якобы помогали и вообще "что это за такой блат в другой день сдавать". К основному дню – тестированию 14.03 – вопросов не было, на этот день никто не жалуется. Вопросы и жалобы только по 13.03, довольно громкие", — написал в своем telegram-канале руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Абитуриенты сдают вступительные экзамены для обучения в российских вузах по бесплатной квоте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
Видео
В РФ — за знаниями: как узбекистанцы бесплатно поступают в российские вузы
14 марта, 22:10
16395
В этих условиях перед организаторами встал выбор: либо полностью аннулировать результаты тестов - а это около 1800 работ, либо все оставить как есть, либо отменять итоги тестирования 13 марта. Именно третий вариант был признан наиболее рациональным.
"Чтобы снять подозрения относительно прозрачности тестирования и пресечь информационные вбросы и спекуляции, Россотрудничество отменяет результаты экзаменов, проведенных в эту дату. 56 человек, сдававших экзамены 13 марта, пройдут отборочные испытания в онлайн-формате наравне с абитуриентами из других стран СНГ и постсоветского пространства в период с 5 по 16 апреля 2021 года. Точная дата и время будут опубликованы на ресурсах Россотрудничества дополнительно", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Россотрудничества в Facebook.
При этом организаторы намерены обеспечить максимальную прозрачность и честность на экзамене с применением системы непосредственного наблюдения за участниками (прокторинг), которая успешна применялась в Армении, Абхазии, Молдове и Узбекистане.
"Я искренне сожалею из-за неудобств для этих 56 человек, которым придётся сдавать снова. Но им, думаю, тоже должно быть понятно – претензии, которые в их адрес звучали, подозрения в "блате" можно снять только таким способом. Им же будет в итоге спокойнее, возможно, кто-то из них сможет даже лучше подготовиться. И в следующий раз мы будем избегать подобных "резервных дней" и всё тестирование будем делать онлайн", — заявил Евгений Примаков.
Он добавил, что Агентство дорожит своей репутацией и намерено исключить повторение аналогичных ситуаций, тщательно проверяя и рассматривая все обращения.
Вступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Общество
Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ
18 марта, 14:53
1804
Напомним, что основной день тестовых испытаний проходил 14 марта на площадке Национального университета Узбекистана имени Улугбека. После этого в адрес представительства в Ташкенте поступили жалобы от абитуриентов на то, что накануне проходили экзамены, о которых никто не сообщил. Для разъяснения ситуации 18 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане провел онлайн-конференцию в ZOOM, в ходе которой ответил на вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения РФ.
Всего же в 2021 году по квоте стать студентами российских вузов смогут 18 тысяч иностранных абитуриентов, в том числе свыше 400 человек из Узбекистана.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:03Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
21:28Провальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
21:21Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче
21:00Докучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
20:15Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
19:46В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
19:19Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
19:15Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
18:54В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
18:24В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
18:09Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
17:46Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах
17:39Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте
17:22В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео
17:19Комитет автодорог объяснил причину инцидента на трассе к курорту "Амирсой"
16:50Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео
16:34"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане
16:27В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"
16:27Медали по почте: узбекские изобретатели получили заслуженную награду
15:49В Узбекистане начался киномесячник "Навруз муборак"