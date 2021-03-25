Общество
Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче
21:21 25.03.2021 (обновлено: 22:18 25.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАбитуриенты в аудитории во время экзамена
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Руководитель агентства Россотрудничество Евгений Примаков прокомментировал сложившуюся в Узбекистане ситуацию после проведения в Ташкенте вступительных испытаний по квотам в российские вузы. Принято решение организовать дополнительное тестирование.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор. Такое решение было принято руководителем агентства Россотрудничество после жалоб абитуриентов и родителей на регламент.
Основным днем вступительных испытаний было воскресенье 14 марта, однако накануне тесты сдавали 56 человек, занятых в качестве волонтеров на торжествах по случаю Масленицы.
"Мы видим результаты тестирования, которое ещё не обработали до конца – они не хуже и не лучше в тот "дополнительный" день, чем у основной группы абитуриентов. То есть какого-то мухлежа явно не было. Но нам посыпались жалобы – и их много – что эти ребята сдавали будто бы в привилегированных условиях, что кто-то там подглядывал в телефон, кому-то якобы помогали и вообще "что это за такой блат в другой день сдавать". К основному дню – тестированию 14.03 – вопросов не было, на этот день никто не жалуется. Вопросы и жалобы только по 13.03, довольно громкие", — написал в своем telegram-канале руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
14 марта, 22:10
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В этих условиях перед организаторами встал выбор: либо полностью аннулировать результаты тестов - а это около 1800 работ, либо все оставить как есть, либо отменять итоги тестирования 13 марта. Именно третий вариант был признан наиболее рациональным.
"Чтобы снять подозрения относительно прозрачности тестирования и пресечь информационные вбросы и спекуляции, Россотрудничество отменяет результаты экзаменов, проведенных в эту дату. 56 человек, сдававших экзамены 13 марта, пройдут отборочные испытания в онлайн-формате наравне с абитуриентами из других стран СНГ и постсоветского пространства в период с 5 по 16 апреля 2021 года. Точная дата и время будут опубликованы на ресурсах Россотрудничества дополнительно", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Россотрудничества в Facebook.
При этом организаторы намерены обеспечить максимальную прозрачность и честность на экзамене с применением системы непосредственного наблюдения за участниками (прокторинг), которая успешна применялась в Армении, Абхазии, Молдове и Узбекистане.
"Я искренне сожалею из-за неудобств для этих 56 человек, которым придётся сдавать снова. Но им, думаю, тоже должно быть понятно – претензии, которые в их адрес звучали, подозрения в "блате" можно снять только таким способом. Им же будет в итоге спокойнее, возможно, кто-то из них сможет даже лучше подготовиться. И в следующий раз мы будем избегать подобных "резервных дней" и всё тестирование будем делать онлайн", — заявил Евгений Примаков.
Он добавил, что Агентство дорожит своей репутацией и намерено исключить повторение аналогичных ситуаций, тщательно проверяя и рассматривая все обращения.
Напомним, что основной день тестовых испытаний проходил 14 марта на площадке Национального университета Узбекистана имени Улугбека. После этого в адрес представительства в Ташкенте поступили жалобы от абитуриентов на то, что накануне проходили экзамены, о которых никто не сообщил. Для разъяснения ситуации 18 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане провел онлайн-конференцию в ZOOM, в ходе которой ответил на вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения РФ.
Всего же в 2021 году по квоте стать студентами российских вузов смогут 18 тысяч иностранных абитуриентов, в том числе свыше 400 человек из Узбекистана.