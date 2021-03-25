https://uz.sputniknews.ru/20210325/skandal-v-uzbekistane-s-ekzamenami-po-kvotam--glava-rossotrudnichestva-nashel-vyxod-17966570.html

Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче

Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор.

2021-03-25T21:21+0500

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общество

высшее образование

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистанцы, которые сдавали вступительные экзамены для поступления в российские вузы по квоте 13 марта, пройдут повторный отбор. Такое решение было принято руководителем агентства Россотрудничество после жалоб абитуриентов и родителей на регламент.Основным днем вступительных испытаний было воскресенье 14 марта, однако накануне тесты сдавали 56 человек, занятых в качестве волонтеров на торжествах по случаю Масленицы. В этих условиях перед организаторами встал выбор: либо полностью аннулировать результаты тестов - а это около 1800 работ, либо все оставить как есть, либо отменять итоги тестирования 13 марта. Именно третий вариант был признан наиболее рациональным.При этом организаторы намерены обеспечить максимальную прозрачность и честность на экзамене с применением системы непосредственного наблюдения за участниками (прокторинг), которая успешна применялась в Армении, Абхазии, Молдове и Узбекистане.Он добавил, что Агентство дорожит своей репутацией и намерено исключить повторение аналогичных ситуаций, тщательно проверяя и рассматривая все обращения. Напомним, что основной день тестовых испытаний проходил 14 марта на площадке Национального университета Узбекистана имени Улугбека. После этого в адрес представительства в Ташкенте поступили жалобы от абитуриентов на то, что накануне проходили экзамены, о которых никто не сообщил. Для разъяснения ситуации 18 марта руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане провел онлайн-конференцию в ZOOM, в ходе которой ответил на вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения РФ. Всего же в 2021 году по квоте стать студентами российских вузов смогут 18 тысяч иностранных абитуриентов, в том числе свыше 400 человек из Узбекистана.

/20210314/v-rf--za-znaniyami-kak-uzbekistantsy-besplatno-postupayut-v-rossiyskie-vuzy-17745418.html

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