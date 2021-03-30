https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-uzbekistane-vvoditsya-dualnaya-sistema-obrazovaniya---chto-eto-18022152.html

В Узбекистане вводится дуальная система образования — что это

В Узбекистане вводится дуальная система образования — что это

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении.

2021-03-30T07:54+0500

2021-03-30T07:54+0500

2021-03-30T09:11+0500

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узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении.Для организации такого образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах и готовится предложение.Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.Образовательные учреждения заключают договоры с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также составляется между организацией и учеником. При этом для ученика в организации выделяется определенная должность.Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться плата.

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высшее образование, учеба, узбекистан, узбекистан