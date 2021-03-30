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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-uzbekistane-vvoditsya-dualnaya-sistema-obrazovaniya---chto-eto-18022152.html
В Узбекистане вводится дуальная система образования — что это
В Узбекистане вводится дуальная система образования — что это
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении.
2021-03-30T07:54+0500
2021-03-30T09:11+0500
общество
высшее образование
учеба
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении.Для организации такого образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах и готовится предложение.Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.Образовательные учреждения заключают договоры с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также составляется между организацией и учеником. При этом для ученика в организации выделяется определенная должность.Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться плата.
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высшее образование, учеба, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане вводится дуальная система образования — что это

07:54 30.03.2021 (обновлено: 09:11 30.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Теперь ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни – работать.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. С начала нового учебного года в Узбекистане внедряется принцип дуального образования, говорится в постановлении.

"Дуальное образование– это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте", — говорится в сообщении.

Для организации такого образования хокимиятами и заинтересованными министерствами выявляется потребность в кадрах и готовится предложение.
Министерство высшего и среднего специального образования ежегодно до 1 июля определяет образовательные учреждения, в которых будет осуществляться подготовка кадров по дуальной системе.
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Образовательные учреждения заключают договоры с организациями, нуждающимися в кадрах. Договор также составляется между организацией и учеником. При этом для ученика в организации выделяется определенная должность.
Ученики не менее двух дней в неделю будут проходить обучение, а в остальные дни — работать. За эти дни им будет начисляться плата.
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