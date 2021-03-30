https://uz.sputniknews.ru/20210330/zima-ne-otstupaet-pereval-kamchik-zasypaet-snegom-18029937.html

Зима не отступает. Перевал Камчик засыпает снегом

Зима не отступает. Перевал Камчик засыпает снегом

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. ГУБДД Узбекистана опубликовало снимки заснеженной дороги на перевале Камчик. Снег замечен на участке с 221-го по 233-й километр

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. ГУБДД Узбекистана опубликовало снимки заснеженной дороги на перевале Камчик. Снег замечен на участке с 221-го по 233-й километр автодороги. Водителей призывают соблюдать дистанцию и передвигаться с учетом погодных условий.По данным Узгидромета, осадки в виде дождя и снега в первой половине дня 30 марта ожидаются по всем горным районам республики. При этом будет прохладно. Температура воздуха прогреется лишь до трех градусов тепла, тогда как в ночное время столбик термометра опустится до -2 градусов. В Ташкенте же сегодня без осадков. Здесь весьма весенняя погода: переменная облачность и 9-11 градусов тепла. По стране же в целом сегодня чуточку теплее — 8-13 градусов и тоже без осадков.Весенняя непогода, воцарившаяся сегодня в горах, не оставит в покое эти районы и завтра: во второй половине дня здесь опять пройдут дождь и снег. Однако 31 марта осадки спустятся ниже. Небольшой дождь ожидается в столице, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областяхА вот в конце недели, 4 апреля, преимущественно по всей стране ожидаются грозы.

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