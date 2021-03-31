https://uz.sputniknews.ru/20210331/borsch--nash-kak-vlasti-ukrainy-vvyazali-edu-v-kulturnuyu-voynu-18063247.html

"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну

"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Украина всерьез захотела внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает "Обозреватель".

2021-03-31T17:45+0500

2021-03-31T17:45+0500

2021-03-31T17:45+0500

в мире

юнеско

еда

украина

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Украина всерьез захотела внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает "Обозреватель".При этом подчеркивается, что борщ — это достояние именно украинской культуры.Инициатива о наделении популярного блюда статусом "культурного наследия" принадлежит местному повару Евгению Клопотенко. Властям идея понравилась, и МИД страны даже успел отправить соответствующую заявку.Как отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, досье "Культура приготовления украинского борща" уже направили во Францию — именно там, в Париже, находится штаб-квартира ЮНЕСКО.Он поблагодарил МИД страны за дипломатическую поддержку инициативу на международной арене. В ведомстве, в свою очередь, озвучили сроки рассмотрения заявки.Выяснилось, что весь процесс может растянуться на несколько лет. Это связано с тем, что ЮНЕСКО рассматривает заявки только раз в два года.В МИД РФ ранее подчеркивали, что борщ нельзя отнести к какому-то конкретному народу и стране. Это славянская культура, близкая как России, Украине, так и Беларуси, Польше, Румынии, Молдове и Литве.

/20210302/Amerikantsy-prisvoili-borschu-bronzu-v-top-20-luchshikh-supov-mira-16103692.html

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