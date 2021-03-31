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"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну
"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Украина всерьез захотела внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает "Обозреватель".
2021-03-31T17:45+0500
2021-03-31T17:45+0500
в мире
юнеско
еда
украина
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Украина всерьез захотела внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает "Обозреватель".При этом подчеркивается, что борщ — это достояние именно украинской культуры.Инициатива о наделении популярного блюда статусом "культурного наследия" принадлежит местному повару Евгению Клопотенко. Властям идея понравилась, и МИД страны даже успел отправить соответствующую заявку.Как отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, досье "Культура приготовления украинского борща" уже направили во Францию — именно там, в Париже, находится штаб-квартира ЮНЕСКО.Он поблагодарил МИД страны за дипломатическую поддержку инициативу на международной арене. В ведомстве, в свою очередь, озвучили сроки рассмотрения заявки.Выяснилось, что весь процесс может растянуться на несколько лет. Это связано с тем, что ЮНЕСКО рассматривает заявки только раз в два года.В МИД РФ ранее подчеркивали, что борщ нельзя отнести к какому-то конкретному народу и стране. Это славянская культура, близкая как России, Украине, так и Беларуси, Польше, Румынии, Молдове и Литве.
/20210302/Amerikantsy-prisvoili-borschu-bronzu-v-top-20-luchshikh-supov-mira-16103692.html
украина
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юнеско, еда, украина

"Борщ — наш": как власти Украины "ввязали" еду в культурную войну

17:45 31.03.2021
344
© Depositphotos / GreenArt_PhotographyБорщ с сметаной
Борщ с сметаной - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / GreenArt_Photography
В МИД РФ ранее подчеркивали, что борщ нельзя отнести к какому-то конкретному народу и стране, поскольку это общая культура.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Украина всерьез захотела внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сообщает "Обозреватель".
При этом подчеркивается, что борщ — это достояние именно украинской культуры.
Инициатива о наделении популярного блюда статусом "культурного наследия" принадлежит местному повару Евгению Клопотенко. Властям идея понравилась, и МИД страны даже успел отправить соответствующую заявку.
Русский борщ со свеклой в керамической кастрюле - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
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2 марта, 10:13
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Как отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, досье "Культура приготовления украинского борща" уже направили во Францию — именно там, в Париже, находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
"Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Достаточно манипулировать и на почве "русскости" борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш", — написал Ткаченко в своем Facebook.
Он поблагодарил МИД страны за дипломатическую поддержку инициативу на международной арене. В ведомстве, в свою очередь, озвучили сроки рассмотрения заявки.
Выяснилось, что весь процесс может растянуться на несколько лет. Это связано с тем, что ЮНЕСКО рассматривает заявки только раз в два года.
В МИД РФ ранее подчеркивали, что борщ нельзя отнести к какому-то конкретному народу и стране. Это славянская культура, близкая как России, Украине, так и Беларуси, Польше, Румынии, Молдове и Литве.
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