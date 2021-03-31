Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210331/hill-v-ssha-organizatsii-prizvali-baydena-zavyazyvat-s-bezrassudstvom-protiv-rf-18053095.html
The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill.
2021-03-31T12:38+0500
2021-03-31T12:58+0500
в мире
джо байден
внешняя политика
президент
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18054371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1e6a7cee57322a7672ec3227ad60389.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill.По их мнению, главе Белого дома необходимо срочно прекратить "безрассудные дискуссии" и встать на путь сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.Они напомнили Байдену, что в свое время тот обещал сделать дипломатические методы приоритетными во внешней политике. The Hill не приводит полный перечень организаций, которые подписали заявление, однако известно, что среди них есть Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.Отметим, что с приходом Байдена к власти у мира была надежда на разрядку всеобщей напряженности, которая, к слову, была отчасти создана самим Вашингтоном. На улучшение отношений с США рассчитывали в том числе и в РФ, однако недавнее заявление Байдена в адрес Путина показало, что потепления вряд ли стоит ожидать.Тем не менее на днях американцы пригласили РФ и Китай на переговоры по климату. Как ожидается, на саммите будут присутствовать главы государств. В Кремле согласились рассмотреть приглашение, если оно поступит по официальным каналам.
/20210319/elegantnyy-otvet-putina-na-obvineniya-baydena-17852449.html
/20210325/germaniya-vozlagala-na-ssha-nadezhdy-no-vse-oni-razbilis-o-baydena--smi-17949081.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18054371_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_39b551ee54bc3c45197a019292aadb8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
джо байден, внешняя политика, президент, владимир путин, сша

The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ

12:38 31.03.2021 (обновлено: 12:58 31.03.2021)
400
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Полного списка не приводится, однако известно, что среди подписавших заявление — группы Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill.
По их мнению, главе Белого дома необходимо срочно прекратить "безрассудные дискуссии" и встать на путь сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.

"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90% мировых ядерных боеголовок", — заявили 27 организаций.

Они напомнили Байдену, что в свое время тот обещал сделать дипломатические методы приоритетными во внешней политике.
The Hill не приводит полный перечень организаций, которые подписали заявление, однако известно, что среди них есть Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Колумнисты
Элегантный ответ Путина на обвинения Байдена
19 марта, 14:47
1010
Отметим, что с приходом Байдена к власти у мира была надежда на разрядку всеобщей напряженности, которая, к слову, была отчасти создана самим Вашингтоном.
На улучшение отношений с США рассчитывали в том числе и в РФ, однако недавнее заявление Байдена в адрес Путина показало, что потепления вряд ли стоит ожидать.
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
В мире
Германия возлагала на США надежды, но все они "разбились" о Байдена — СМИ
25 марта, 11:05
892
Тем не менее на днях американцы пригласили РФ и Китай на переговоры по климату. Как ожидается, на саммите будут присутствовать главы государств.
В Кремле согласились рассмотреть приглашение, если оно поступит по официальным каналам.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:16Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
14:55Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
14:40НТВ объявляет о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!"
14:38Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс
14:29Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
14:21Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
14:19Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
14:14В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте
14:08Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года
13:57"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"
13:46Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон
13:39Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
12:44Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн
12:38The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
12:31Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
12:24Компания Uzbekistan GTL получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.