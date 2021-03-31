https://uz.sputniknews.ru/20210331/hill-v-ssha-organizatsii-prizvali-baydena-zavyazyvat-s-bezrassudstvom-protiv-rf-18053095.html
The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill.
2021-03-31T12:38+0500
2021-03-31T12:38+0500
2021-03-31T12:58+0500
в мире
джо байден
внешняя политика
президент
владимир путин
сша
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill.По их мнению, главе Белого дома необходимо срочно прекратить "безрассудные дискуссии" и встать на путь сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.Они напомнили Байдену, что в свое время тот обещал сделать дипломатические методы приоритетными во внешней политике. The Hill не приводит полный перечень организаций, которые подписали заявление, однако известно, что среди них есть Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.Отметим, что с приходом Байдена к власти у мира была надежда на разрядку всеобщей напряженности, которая, к слову, была отчасти создана самим Вашингтоном. На улучшение отношений с США рассчитывали в том числе и в РФ, однако недавнее заявление Байдена в адрес Путина показало, что потепления вряд ли стоит ожидать.Тем не менее на днях американцы пригласили РФ и Китай на переговоры по климату. Как ожидается, на саммите будут присутствовать главы государств. В Кремле согласились рассмотреть приглашение, если оно поступит по официальным каналам.
/20210319/elegantnyy-otvet-putina-na-obvineniya-baydena-17852449.html
/20210325/germaniya-vozlagala-na-ssha-nadezhdy-no-vse-oni-razbilis-o-baydena--smi-17949081.html
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джо байден, внешняя политика, президент, владимир путин, сша
The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
12:38 31.03.2021 (обновлено: 12:58 31.03.2021)
Полного списка не приводится, однако известно, что среди подписавших заявление — группы Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В США почти три десятка организаций коллективно выступили с критикой политики президента Джо Байдена в отношении РФ, пишет The Hill
.
По их мнению, главе Белого дома необходимо срочно прекратить "безрассудные дискуссии" и встать на путь сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.
"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90% мировых ядерных боеголовок", — заявили 27 организаций.
Они напомнили Байдену, что в свое время тот обещал сделать дипломатические методы приоритетными во внешней политике.
The Hill не приводит полный перечень организаций, которые подписали заявление, однако известно, что среди них есть Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.
Отметим, что с приходом Байдена к власти у мира была надежда на разрядку всеобщей напряженности, которая, к слову, была отчасти создана самим Вашингтоном.
На улучшение отношений с США рассчитывали в том числе и в РФ, однако недавнее заявление Байдена в адрес Путина показало, что потепления вряд ли стоит ожидать.
Тем не менее на днях американцы пригласили РФ и Китай на переговоры по климату. Как ожидается, на саммите будут присутствовать главы государств.
В Кремле согласились рассмотреть приглашение, если оно поступит по официальным каналам.