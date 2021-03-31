https://uz.sputniknews.ru/20210331/kokteylnaya-vecherinka-kak-proydet-tseremoniya-oskar-18057084.html

"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"

"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году долгожданная церемония "Оскар" может пройти на площадках Европы, пишет Hollywood Reporter.

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2021-03-31T13:57+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году долгожданная церемония "Оскар" может пройти на площадках Европы, пишет Hollywood Reporter.Известно, что в Лос-Анджелесе церемония состоится тоже, однако будут созданы две дополнительные площадки в Лондоне и Париже.Те номинанты, которые приедут в США из других стран, должны будут пройти 10-дневный карантин, а остальные расходы, связанные с самоизоляцией, возьмут на себя партнеры премии.По словам организаторов, это будет что-то похожее на "коктейльную вечеринку".Напомним: ранее стало известно, что в 2021 году церемония "Оскар" пройдет без ведущего. В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.

/20210324/na-tseremonii-oskar-2021-snova-ne-budet-veduschego-17921245.html

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