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https://uz.sputniknews.ru/20210331/kokteylnaya-vecherinka-kak-proydet-tseremoniya-oskar-18057084.html
"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"
"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году долгожданная церемония "Оскар" может пройти на площадках Европы, пишет Hollywood Reporter.
2021-03-31T13:57+0500
2021-03-31T14:02+0500
культура
кинопремия
оскар
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году долгожданная церемония "Оскар" может пройти на площадках Европы, пишет Hollywood Reporter.Известно, что в Лос-Анджелесе церемония состоится тоже, однако будут созданы две дополнительные площадки в Лондоне и Париже.Те номинанты, которые приедут в США из других стран, должны будут пройти 10-дневный карантин, а остальные расходы, связанные с самоизоляцией, возьмут на себя партнеры премии.По словам организаторов, это будет что-то похожее на "коктейльную вечеринку".Напомним: ранее стало известно, что в 2021 году церемония "Оскар" пройдет без ведущего. В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.
/20210324/na-tseremonii-oskar-2021-snova-ne-budet-veduschego-17921245.html
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кинопремия, оскар, кино

"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"

13:57 31.03.2021 (обновлено: 14:02 31.03.2021)
455
© AP Photo /Chris PizzelloМакеты статуэток Оскар
Макеты статуэток Оскар - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© AP Photo /Chris Pizzello
Номинанты, которые приедут в США из других стран, должны будут пройти 10-дневный карантин.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В этом году долгожданная церемония "Оскар" может пройти на площадках Европы, пишет Hollywood Reporter.
Известно, что в Лос-Анджелесе церемония состоится тоже, однако будут созданы две дополнительные площадки в Лондоне и Париже.
Те номинанты, которые приедут в США из других стран, должны будут пройти 10-дневный карантин, а остальные расходы, связанные с самоизоляцией, возьмут на себя партнеры премии.
Во время самой церемонии номинанты будут разделены на три группы, чтобы по очереди перемещаться из основного зала в другие зоны.
По словам организаторов, это будет что-то похожее на "коктейльную вечеринку".
Напомним: ранее стало известно, что в 2021 году церемония "Оскар" пройдет без ведущего.
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На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего
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В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.
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