Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/naznachen-novyy-zamestitel-glavy-ministerstva-stroitelstva-18050785.html
Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в
2021-03-31T10:47+0500
2021-03-31T10:50+0500
общество
министерство строительства
заместитель министра
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18050748_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_2615882fe5495ea4373c86bdedab44aa.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в пресс-службе Минстроя.До этого он работал начальником управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.Ранее эту должность занимал бывший руководитель дирекции Tashkent City Шерход Хидоятов — в начале нынешнего года он назначен на пост министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18050748_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_13b9a09ca6aa85fec851e0f434bf5a4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
министерство строительства, заместитель министра, назначение

Назначен новый заместитель главы Министерства строительства

10:47 31.03.2021 (обновлено: 10:50 31.03.2021)
227
© Пресс-служба Минстроя УзбекистанаЗаместителем главы министерства строительства утвержден Насрулла Нуриллаевич Бабаев
Заместителем главы министерства строительства утвержден Насрулла Нуриллаевич Бабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Пресс-служба Минстроя Узбекистана
До этого Насрулла Бабаев руководил управлением координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в пресс-службе Минстроя.
До этого он работал начальником управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.
Ранее эту должность занимал бывший руководитель дирекции Tashkent City Шерход Хидоятов — в начале нынешнего года он назначен на пост министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана.
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:24Компания "Uzbekistan GTL" получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.
11:27Как вернуть обоняние после COVID-19 — совет лора
11:27В Бухаре откроется пятизвездочный отель Hyatt Regency
11:07В Узбекистане за призывы к массовым беспорядкам можно будет получить до 10 лет тюрьмы
10:51Военные и демократический терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
10:47Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
10:42Это надолго: ситуация с коронавирусом в мире — фото
10:24Россия выясняет, насколько Запад готов вновь поджечь Донбасс
10:00В Москве осудили члена банды, незаконно легализовавшей почти 170 тыс. мигрантов
09:39Почему Россия и Узбекистан активизируют военное сотрудничество
09:13Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
09:02ДТП из-за плохой дороги: Matiz перевернулся в Ташкенте — фото
08:33Сколько чашек кофе можно пить в день — ответ диетолога
08:12Xiaomi начнут производить электромобили в виде "дома на колесах"
07:53В Турции объявили о новых жестких ограничениях из-за COVID-19
ВчераНовый закон о мигрантах подготовлен в России — МВД