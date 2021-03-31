https://uz.sputniknews.ru/20210331/naznachen-novyy-zamestitel-glavy-ministerstva-stroitelstva-18050785.html

Назначен новый заместитель главы Министерства строительства

Назначен новый заместитель главы Министерства строительства

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в

2021-03-31T10:47+0500

2021-03-31T10:47+0500

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общество

министерство строительства

заместитель министра

назначение

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в пресс-службе Минстроя.До этого он работал начальником управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.Ранее эту должность занимал бывший руководитель дирекции Tashkent City Шерход Хидоятов — в начале нынешнего года он назначен на пост министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана.

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министерство строительства, заместитель министра, назначение