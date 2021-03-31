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https://uz.sputniknews.ru/20210331/naznachen-novyy-zamestitel-glavy-ministerstva-stroitelstva-18050785.html
Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
Назначен новый заместитель главы Министерства строительства
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в
2021-03-31T10:47+0500
2021-03-31T10:47+0500
2021-03-31T10:50+0500
общество
министерство строительства
заместитель министра
назначение
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев, сообщили в пресс-службе Минстроя.До этого он работал начальником управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.Ранее эту должность занимал бывший руководитель дирекции Tashkent City Шерход Хидоятов — в начале нынешнего года он назначен на пост министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана.
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министерство строительства, заместитель министра, назначение
Назначен новый заместитель главы Министерства строительства 10:47 31.03.2021 (обновлено: 10:50 31.03.2021)
До этого Насрулла Бабаев руководил управлением координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Новое назначение в Министерстве строительства Узбекистана: заместителем главы ведомства стал Насрулла Бабаев,
сообщили
в пресс-службе Минстроя.
До этого он работал начальником управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Минстроя.
Ранее эту должность занимал бывший руководитель дирекции Tashkent City Шерход Хидоятов — в начале нынешнего года он
назначен
на пост министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана.