https://uz.sputniknews.ru/20210331/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-uzbekistan-gotov-ee-ispytat-i-zakupit-18059524.html

Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить

Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые

2021-03-31T15:16+0500

2021-03-31T15:16+0500

2021-03-31T15:17+0500

общество

пандемия

коронавирус

животные

вакцина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18059457_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_17537a53a27943d45fee299171a5b9ac.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые когда-либо были созданы в мире.Дело в том, что вакцина "Карнивак-Ков" предназначена вовсе не для людей, а для животных. Пока ученые еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после прививки, однако уже сейчас есть данные о том, что минимальный срок составляет полгода.Массовое производство может начаться уже в апреле. Новость между тем уже облетела весь мир. Некоторые страны уже успели оценить перспективы новой разработки. Так, к примеру, в Узбекистане назвали новую вакцину очень актуальной и выразили готовность принять участие в ее испытаниях. По его словам, Госкомветеринарии тесно сотрудничает с ВНИИЗЖ (там разработали вакцину) по профилактике и борьбе с различными инфекциями у животных. Однако, как подчеркнула местный зоолог Мария Грицына, данных по заражению животных COVID-19 в Узбекистане пока еще нет, чтобы оценить, насколько нужна такая вакцина.Кроме того, важно понять, готовы ли сами хозяева отправлять своих питомцев на прививку.

/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пандемия, коронавирус, животные, вакцина, узбекистан