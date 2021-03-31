https://uz.sputniknews.ru/20210331/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-uzbekistan-gotov-ee-ispytat-i-zakupit-18059524.html
Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые
2021-03-31T15:16+0500
2021-03-31T15:16+0500
2021-03-31T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые когда-либо были созданы в мире.Дело в том, что вакцина "Карнивак-Ков" предназначена вовсе не для людей, а для животных. Пока ученые еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после прививки, однако уже сейчас есть данные о том, что минимальный срок составляет полгода.Массовое производство может начаться уже в апреле. Новость между тем уже облетела весь мир. Некоторые страны уже успели оценить перспективы новой разработки. Так, к примеру, в Узбекистане назвали новую вакцину очень актуальной и выразили готовность принять участие в ее испытаниях. По его словам, Госкомветеринарии тесно сотрудничает с ВНИИЗЖ (там разработали вакцину) по профилактике и борьбе с различными инфекциями у животных. Однако, как подчеркнула местный зоолог Мария Грицына, данных по заражению животных COVID-19 в Узбекистане пока еще нет, чтобы оценить, насколько нужна такая вакцина.Кроме того, важно понять, готовы ли сами хозяева отправлять своих питомцев на прививку.
/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html
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пандемия, коронавирус, животные, вакцина, узбекистан
Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
15:16 31.03.2021 (обновлено: 15:17 31.03.2021)
В республике назвали новую вакцину очень актуальной, однако некоторые зоологи отмечают, что пока нет данных о том, сколько животных заболели COVID, чтобы определить потребность в препарате.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые когда-либо были созданы в мире.
Дело в том, что вакцина "Карнивак-Ков" предназначена вовсе не для людей, а для животных.
Пока ученые еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после прививки, однако уже сейчас есть данные о том, что минимальный срок составляет полгода.
Массовое производство может начаться уже в апреле.
Новость между тем уже облетела весь мир. Некоторые страны уже успели оценить перспективы новой разработки.
Так, к примеру, в Узбекистане назвали новую вакцину очень актуальной и выразили готовность принять участие в ее испытаниях.
"Очень актуальная вакцина. Очень рад, что они разработали такую нужную вакцину", — заявил РИА Новости начальник управления защиты здоровья животных Госкомитета ветеринарии республики Хабибулла Хамдамов.
По его словам, Госкомветеринарии тесно сотрудничает с ВНИИЗЖ (там разработали вакцину) по профилактике и борьбе с различными инфекциями у животных.
"Мы готовы принять участие в испытаниях (вакцины. — Sputnik) на территории нашей республики, и если она покажет хорошие результаты, готовы использовать для домашних животных", — добавил Хамдамов.
Однако, как подчеркнула местный зоолог Мария Грицына, данных по заражению животных COVID-19 в Узбекистане пока еще нет, чтобы оценить, насколько нужна такая вакцина.
Кроме того, важно понять, готовы ли сами хозяева отправлять своих питомцев на прививку.