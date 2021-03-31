Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210331/pervaya-v-mire-covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-uzbekistan-gotov-ee-ispytat-i-zakupit-18059524.html
Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые
2021-03-31T15:16+0500
2021-03-31T15:17+0500
общество
пандемия
коронавирус
животные
вакцина
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18059457_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_17537a53a27943d45fee299171a5b9ac.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые когда-либо были созданы в мире.Дело в том, что вакцина "Карнивак-Ков" предназначена вовсе не для людей, а для животных. Пока ученые еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после прививки, однако уже сейчас есть данные о том, что минимальный срок составляет полгода.Массовое производство может начаться уже в апреле. Новость между тем уже облетела весь мир. Некоторые страны уже успели оценить перспективы новой разработки. Так, к примеру, в Узбекистане назвали новую вакцину очень актуальной и выразили готовность принять участие в ее испытаниях. По его словам, Госкомветеринарии тесно сотрудничает с ВНИИЗЖ (там разработали вакцину) по профилактике и борьбе с различными инфекциями у животных. Однако, как подчеркнула местный зоолог Мария Грицына, данных по заражению животных COVID-19 в Узбекистане пока еще нет, чтобы оценить, насколько нужна такая вакцина.Кроме того, важно понять, готовы ли сами хозяева отправлять своих питомцев на прививку.
/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18059457_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_766265ae18956db6839f045b8847fd9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
пандемия, коронавирус, животные, вакцина, узбекистан

Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить

15:16 31.03.2021 (обновлено: 15:17 31.03.2021)
46
© Sputnik / Андрей Зима / Перейти в фотобанк Охота на моржей на Чукотке
 Охота на моржей на Чукотке - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Андрей Зима
/
Перейти в фотобанк
В республике назвали новую вакцину очень актуальной, однако некоторые зоологи отмечают, что пока нет данных о том, сколько животных заболели COVID, чтобы определить потребность в препарате.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В России разработали и официально зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19, однако она отличается от препаратов, которые когда-либо были созданы в мире.
Дело в том, что вакцина "Карнивак-Ков" предназначена вовсе не для людей, а для животных.
Челябинская ветеринарная станция - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Россия
Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
09:13
702
Пока ученые еще изучают, на какой срок вырабатывается иммунитет после прививки, однако уже сейчас есть данные о том, что минимальный срок составляет полгода.
Массовое производство может начаться уже в апреле.
Новость между тем уже облетела весь мир. Некоторые страны уже успели оценить перспективы новой разработки.
Так, к примеру, в Узбекистане назвали новую вакцину очень актуальной и выразили готовность принять участие в ее испытаниях.

"Очень актуальная вакцина. Очень рад, что они разработали такую нужную вакцину", — заявил РИА Новости начальник управления защиты здоровья животных Госкомитета ветеринарии республики Хабибулла Хамдамов.

По его словам, Госкомветеринарии тесно сотрудничает с ВНИИЗЖ (там разработали вакцину) по профилактике и борьбе с различными инфекциями у животных.
"Мы готовы принять участие в испытаниях (вакцины. — Sputnik) на территории нашей республики, и если она покажет хорошие результаты, готовы использовать для домашних животных", — добавил Хамдамов.
Однако, как подчеркнула местный зоолог Мария Грицына, данных по заражению животных COVID-19 в Узбекистане пока еще нет, чтобы оценить, насколько нужна такая вакцина.
Кроме того, важно понять, готовы ли сами хозяева отправлять своих питомцев на прививку.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:16Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
14:55Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
14:40НТВ объявляет о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!"
14:38Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс
14:29Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
14:21Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
14:19Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
14:14В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте
14:08Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года
13:57"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"
13:46Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон
13:39Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
12:44Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн
12:38The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
12:31Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
12:24Компания Uzbekistan GTL получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.