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Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление
2021-03-31T09:13+0500
2021-03-31T09:17+0500
россия
вакцинация
животные
вакцина
животные
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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.По словам Савенкова, в клинических испытаниях было задействовано огромное количество животных, включая собак, кошек, лис, норок и многих других.Также, по его словам, иммунитет у животных вырабатывается примерно на срок до шести месяцев.Напомним, директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург ранее заявлял, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных.Также в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.
/20210329/gintsburg-novyy-etap-pandemii---zarajenie-jivotnyx-18001313.html
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вакцинация, животные, вакцина, животные

Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России

09:13 31.03.2021 (обновлено: 09:17 31.03.2021)
687
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЧелябинская ветеринарная станция
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Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.
Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.
По словам Савенкова, в клинических испытаниях было задействовано огромное количество животных, включая собак, кошек, лис, норок и многих других.

"Вакцина безвредна, а у всех испытуемых животных, которым была введена доза, в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — заявил эксперт.

Также, по его словам, иммунитет у животных вырабатывается примерно на срок до шести месяцев.
Напомним, директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург ранее заявлял, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных.
Турист с собакой в терминале 2 аэропорта Хитроу в Лондоне, Великобритания - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
В мире
Гинцбург: новый этап пандемии — заражение животных
29 марта, 08:25
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Также в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.
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