https://uz.sputniknews.ru/20210331/pervaya-v-mire-vaktsina-protiv-covid-19-dlya-jivotnyx-poyavilas-v-rossii-18048149.html

Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России

Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных появилась в России

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление

2021-03-31T09:13+0500

2021-03-31T09:13+0500

2021-03-31T09:17+0500

россия

вакцинация

животные

вакцина

животные

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ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.По словам Савенкова, в клинических испытаниях было задействовано огромное количество животных, включая собак, кошек, лис, норок и многих других.Также, по его словам, иммунитет у животных вырабатывается примерно на срок до шести месяцев.Напомним, директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург ранее заявлял, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных.Также в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.

/20210329/gintsburg-novyy-etap-pandemii---zarajenie-jivotnyx-18001313.html

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вакцинация, животные, вакцина, животные