ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.По словам Савенкова, в клинических испытаниях было задействовано огромное количество животных, включая собак, кошек, лис, норок и многих других.Также, по его словам, иммунитет у животных вырабатывается примерно на срок до шести месяцев.Напомним, директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург ранее заявлял, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных.Также в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.
Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Первая в мире вакцина против COVID-19 для животных зарегистрирована в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.
Данная вакцина называется "Карнивак-Ков" и может быть быть запущена в производство уже с 1 апреля.
По словам Савенкова, в клинических испытаниях было задействовано огромное количество животных, включая собак, кошек, лис, норок и многих других.
"Вакцина безвредна, а у всех испытуемых животных, которым была введена доза, в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — заявил эксперт.
Также, по его словам, иммунитет у животных вырабатывается примерно на срок до шести месяцев.
Напомним, директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург ранее заявлял, что следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных.