https://uz.sputniknews.ru/20210331/pochemu-rossiya-i-uzbekistan-aktiviziruyut-voennoe-sotrudnichestvo-18048357.html

Почему Россия и Узбекистан активизируют военное сотрудничество

Почему Россия и Узбекистан активизируют военное сотрудничество

Динамика развития военного сотрудничества Москвы и Ташкента доказывает, что безопасность и стабильность на постсоветском пространстве во многом зависят от

2021-03-31T09:39+0500

2021-03-31T09:39+0500

2021-03-31T11:59+0500

колумнисты

военное сотрудничество

узбекистан

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Динамика развития военного сотрудничества Москвы и Ташкента доказывает, что безопасность и стабильность на постсоветском пространстве во многом зависят от интеграции с Россией. Двусторонние переговоры высшего военного руководства двух стран проводятся регулярно и позволяют точнее определить наиболее важные направления для развития взаимодействия.Начальники генеральных штабов Узбекистана и России Шухрат Халмухамедов и Валерий Герасимов 29 марта встретились в Москве. Военачальники подвели итоги двустороннего сотрудничества и наметили перспективы дальнейших действий. При этом Валерий Герасимов отметил, что в Министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центральноазиатском регионе. А Шухрат Халмухамедов заявил, что РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере и крупнейшим поставщиком вооружения для национальных вооруженных сил.В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Узбекистан занимает достойное 51-е место из 140 возможных, лидирует среди стран Центральной Азии. Успехи Ташкента в области обороны достигнуты во многом благодаря военному и военно-техническому сотрудничеству с Москвой, которая помогает готовить специалистов узбекской армии и поставляет оружие по внутрироссийским ценам. Узбекистан — единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобной привилегией. Оружейные предпочтения Ташкента — ударная авиация, средства ПВО, бронетехника сухопутных войск. Узбекская армия получает по 12 актуальным контрактам истребители Су-30СМ (за счет российского государственного экспортного кредита), ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы "Сопка-2". Военный бюджет страны достигает 4% ВВП, и на ближайшие десятилетия Россия останется для Узбекистана важнейшим поставщиком оружия. Более 300 узбекских военнослужащих учатся в вузах Минобороны РФ.Афганская турбулентностьРоссия кровно заинтересована в формировании надежной системы безопасности в Центральной Азии и многое делает бескорыстно. Американцы пытаются "адаптировать" регион исключительно под свои нужды и проекты без учета интересов стран СНГ.Главный вызов безопасности Узбекистана — обстановка в сопредельном Афганистане, где продолжается "война всех со всеми" и талибы* берут под контроль северные приграничные районы. Межафганские мирные переговоры — не столько конструктивный процесс, сколько формальный предлог для "отступления" войск Пентагона и НАТО. График вывода и расписание переговоров не соблюдаются. И все это — продукт 20 лет военных операций США.Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб предупредил об угрозе нового витка гражданской войны в случае преждевременного вывода иностранных сил. Талибы заявили о готовности возобновить атаки на иностранные войска, если последние не выйдут до конца апреля. США обещают выйти из Афганистана только вместе с войсками союзников (НАТО), при этом парламент Германии 26 марта одобрил продление миссии Бундесвера в Афганистане до 31 января 2022 года. Похоже, левая рука не знает, что делает правая. Между тем в "талибанском" Афганистане растет влияние террористического "Исламского государства"**, которому ранее присягнули боевики агрессивного "Исламского движения Узбекистана"**. В регионе не снижается афганский наркотрафик. Ежегодная выручка наркоторговцев составляет около 30 миллиардов долларов. Значительная часть денежных средств направляется на поддержку терроризма и религиозного экстремизма. В сложившейся ситуации сотрудничество Ташкента с Москвой необходимо и неизбежно.База двусторонних отношенийГлавы МИД Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров в начале марта обсудили подготовку ко второму государственному визиту президента Шавката Мирзиёева в РФ. Планируется подписать более 30 документов, включая декларацию о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве между двумя странами. На первом плане — экономическая повестка, и все-таки неизбежно присутствует военно-политическая проблематика. Возобновление плотного взаимодействия выгодно и Узбекистану, и России, которая по итогам 2020 года заняла второе место среди ключевых торговых партнеров республики. Узбекистан заинтересован в расширении военно-технического сотрудничества с Россией, формировании с помощью РФ национального ОПК (для начала — в республике возможна организация лицензионного производства российского оружия).Два раза Узбекистан вступал в ОДКБ, и два раза выходил из блока — в 1999 и 2012 годах, хотя инициатива создания Организации изначально исходила из Ташкента. "Третье пришествие" республики в ОДКБ пока не ожидается, и все же — старый друг лучше новых двух. Военно-политическое сближение Узбекистана с Россией активизировалось в 2017-м (после заключения договора "О развитии военно-технического сотрудничества" 2016 года). В октябре 2018-го министры обороны России и Узбекистана подписали в Ташкенте соглашение о взаимном использовании воздушного пространства. Возобновлены совместные маневры войск. Волею исторических судеб две страны просто обречены на постоянное военное и военно-техническое сотрудничество. * — члены запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации "Талибан"** — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

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военное сотрудничество, узбекистан