https://uz.sputniknews.ru/20210331/pochemu-xokim-sergeliyskogo-rayona-tashkenta-ne-pereedet-jit-v-konteyner-podrobnosti-18062351.html

Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности

Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Хоким Сергелийского района Шукуров Элбек Хабибуллаевич в интервью Alter Ego заявил, что не намерен переезжать в контейнер.

2021-03-31T16:41+0500

2021-03-31T16:41+0500

2021-03-31T16:49+0500

общество

мнение эксперта

хокимият

хоким

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1342/00/13420025_0:120:720:525_1920x0_80_0_0_01094655dea82995836ff2ca3464c5fe.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Хоким Сергелийского района Шукуров Элбек Хабибуллаевич в интервью Alter Ego заявил, что не намерен переезжать в контейнер.По словам главы администрации, в республике есть такие районы, из которых нужно добираться до места работы около часа. В таких случаях имеет смысл переселиться в контейнер, отметил Шукуров.Как сообщил хоким, сам он не планирует осваивать практику работы в контейнере, так так как в его распоряжении имеется специальный микроавтобус. Транспортное средство представляет собой выездной штаб, в котором может расположиться одновременно до 14 человек, если необходимо задержаться по работе на несколько дней, пояснил Шукуров.Также он подчеркнул, что Сергелийский район не самый проблемный. Согласно информации спикера, таким является Янгихаетский район, даже несмотря на то, что он образовался сравнительно недавно. Шукуров аргументировал свое высказывание тем, что дома в этом районе выделялись по льготам малообеспеченным семьям и лицам с ограниченными возможностями.Ранее хокимы Наманганской и Бухарской областей переехали жить в контейнеры, чтобы решать проблемы жителей махаллей на местах. Их примеру также последовал начальник ОВД в Чирчике. Он подвергся жесткой критике президента за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

/20190803/Takim-ty-drugom-mne-okazalsya-Mirziev-raskritikoval-khokima-Khorezma-12162438.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

мнение эксперта, хокимият, хоким