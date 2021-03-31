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https://uz.sputniknews.ru/20210331/pochemu-xokim-sergeliyskogo-rayona-tashkenta-ne-pereedet-jit-v-konteyner-podrobnosti-18062351.html
Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности
Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Хоким Сергелийского района Шукуров Элбек Хабибуллаевич в интервью Alter Ego заявил, что не намерен переезжать в контейнер.
2021-03-31T16:41+0500
2021-03-31T16:49+0500
общество
мнение эксперта
хокимият
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Хоким Сергелийского района Шукуров Элбек Хабибуллаевич в интервью Alter Ego заявил, что не намерен переезжать в контейнер.По словам главы администрации, в республике есть такие районы, из которых нужно добираться до места работы около часа. В таких случаях имеет смысл переселиться в контейнер, отметил Шукуров.Как сообщил хоким, сам он не планирует осваивать практику работы в контейнере, так так как в его распоряжении имеется специальный микроавтобус. Транспортное средство представляет собой выездной штаб, в котором может расположиться одновременно до 14 человек, если необходимо задержаться по работе на несколько дней, пояснил Шукуров.Также он подчеркнул, что Сергелийский район не самый проблемный. Согласно информации спикера, таким является Янгихаетский район, даже несмотря на то, что он образовался сравнительно недавно. Шукуров аргументировал свое высказывание тем, что дома в этом районе выделялись по льготам малообеспеченным семьям и лицам с ограниченными возможностями.Ранее хокимы Наманганской и Бухарской областей переехали жить в контейнеры, чтобы решать проблемы жителей махаллей на местах. Их примеру также последовал начальник ОВД в Чирчике. Он подвергся жесткой критике президента за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
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мнение эксперта, хокимият, хоким

Почему хоким Сергелийского района Ташкента не переедет жить в контейнер — подробности

16:41 31.03.2021 (обновлено: 16:49 31.03.2021)
1590
© Министерство физической культуры и спорта Узбекистана Эльбек Шукуров
Эльбек Шукуров - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Министерство физической культуры и спорта Узбекистана
Как сообщил Элбек Шукуров, сам он не планирует осваивать практику работы в контейнере, так как для этой цели у него есть специальный выездной штаб.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Хоким Сергелийского района Шукуров Элбек Хабибуллаевич в интервью Alter Ego заявил, что не намерен переезжать в контейнер.
По словам главы администрации, в республике есть такие районы, из которых нужно добираться до места работы около часа. В таких случаях имеет смысл переселиться в контейнер, отметил Шукуров.
Как сообщил хоким, сам он не планирует осваивать практику работы в контейнере, так так как в его распоряжении имеется специальный микроавтобус. Транспортное средство представляет собой выездной штаб, в котором может расположиться одновременно до 14 человек, если необходимо задержаться по работе на несколько дней, пояснил Шукуров.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2019
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Также он подчеркнул, что Сергелийский район не самый проблемный. Согласно информации спикера, таким является Янгихаетский район, даже несмотря на то, что он образовался сравнительно недавно. Шукуров аргументировал свое высказывание тем, что дома в этом районе выделялись по льготам малообеспеченным семьям и лицам с ограниченными возможностями.
Ранее хокимы Наманганской и Бухарской областей переехали жить в контейнеры, чтобы решать проблемы жителей махаллей на местах. Их примеру также последовал начальник ОВД в Чирчике. Он подвергся жесткой критике президента за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
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