Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.Напомним, что там, на пограничном таможенном посту "Даут-ата" Таможенного управления Республики Каракалпакстан, возникла автомобильная пробка.Была проведена проверка, которая установила причины транспортного коллапса. Прежде всего, скоплению машин поспособствовало ужесточение карантина Туркменистана. Из-за введенных мер стало временно нельзя проезжать через территорию республику. Следовательно, весь поток автомобилистов хлынул по маршруту Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция.Короткой альтернативой для грузоперевозчиков стала дорога, как раз проходящая через погранпереход "Даут-Ата".Третья причина, почему на границе произошел транспортный коллапс: участились торговые грузоперевозки из Узбекистана через территорию Турции, созданы удобные и комфортные условия для совершения поездок. Этот момент регулируется соглашением, подписанным между двумя странами.Что делается для того, чтобы устранить пробку?Власти Узбекистана и Казахстана активно ведут переговоры. На уровне руководства Государственного таможенного комитета обеих республик диалог ведется каждую неделю, на уровне ответственных ведомств – каждый день, на уровне таможенного поста "Даут-Ата" – каждые 2 часа.Ситуация находится также на контроле Сената по вопросам обороны и безопасности.
Прежде всего, скоплению машин поспособствовало ужесточение карантина Туркменистана. Из-за введенных мер стало временно нельзя проезжать через территорию республику.
Следовательно, весь поток автомобилистов хлынул по маршруту Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция.
Кроме того, на образование пробки повлияла и погода. Дело в том, что на дороге, проходящей через кишлак Иргиз (в Актюбинской области Казахстана), из-за зимних холодов образовалась гололедица.
Короткой альтернативой для грузоперевозчиков стала дорога, как раз проходящая через погранпереход "Даут-Ата".
Третья причина, почему на границе произошел транспортный коллапс: участились торговые грузоперевозки из Узбекистана через территорию Турции, созданы удобные и комфортные условия для совершения поездок. Этот момент регулируется соглашением, подписанным между двумя странами.
"Автотранспортные средства, въезжающие на территорию Узбекистана, проходят таможенный досмотр на таможенном посту в установленные сроки, для чего не требуется дополнительного времени", – говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса.
Что делается для того, чтобы устранить пробку?
Власти Узбекистана и Казахстана активно ведут переговоры.
На уровне руководства Государственного таможенного комитета обеих республик диалог ведется каждую неделю, на уровне ответственных ведомств – каждый день, на уровне таможенного поста "Даут-Ата" – каждые 2 часа.
Ситуация находится также на контроле Сената по вопросам обороны и безопасности.