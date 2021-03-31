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Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"
Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.
2021-03-31T18:56+0500
2021-03-31T19:09+0500
общество
пробка
автомобили
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.Напомним, что там, на пограничном таможенном посту "Даут-ата" Таможенного управления Республики Каракалпакстан, возникла автомобильная пробка.Была проведена проверка, которая установила причины транспортного коллапса. Прежде всего, скоплению машин поспособствовало ужесточение карантина Туркменистана. Из-за введенных мер стало временно нельзя проезжать через территорию республику. Следовательно, весь поток автомобилистов хлынул по маршруту Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция.Короткой альтернативой для грузоперевозчиков стала дорога, как раз проходящая через погранпереход "Даут-Ата".Третья причина, почему на границе произошел транспортный коллапс: участились торговые грузоперевозки из Узбекистана через территорию Турции, созданы удобные и комфортные условия для совершения поездок. Этот момент регулируется соглашением, подписанным между двумя странами.Что делается для того, чтобы устранить пробку?Власти Узбекистана и Казахстана активно ведут переговоры. На уровне руководства Государственного таможенного комитета обеих республик диалог ведется каждую неделю, на уровне ответственных ведомств – каждый день, на уровне таможенного поста "Даут-Ата" – каждые 2 часа.Ситуация находится также на контроле Сената по вопросам обороны и безопасности.
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пробка, автомобили, казахстан, узбекистан

Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"

18:56 31.03.2021 (обновлено: 19:09 31.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНочной Ташкент
Ночной Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан не имеет отношения к случившему транспортному коллапсу, подчеркнули в Сенате.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.
Напомним, что там, на пограничном таможенном посту "Даут-ата" Таможенного управления Республики Каракалпакстан, возникла автомобильная пробка.
Была проведена проверка, которая установила причины транспортного коллапса.
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Прежде всего, скоплению машин поспособствовало ужесточение карантина Туркменистана. Из-за введенных мер стало временно нельзя проезжать через территорию республику.
Следовательно, весь поток автомобилистов хлынул по маршруту Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция.
Кроме того, на образование пробки повлияла и погода. Дело в том, что на дороге, проходящей через кишлак Иргиз (в Актюбинской области Казахстана), из-за зимних холодов образовалась гололедица.
Короткой альтернативой для грузоперевозчиков стала дорога, как раз проходящая через погранпереход "Даут-Ата".
Третья причина, почему на границе произошел транспортный коллапс: участились торговые грузоперевозки из Узбекистана через территорию Турции, созданы удобные и комфортные условия для совершения поездок. Этот момент регулируется соглашением, подписанным между двумя странами.
"Автотранспортные средства, въезжающие на территорию Узбекистана, проходят таможенный досмотр на таможенном посту в установленные сроки, для чего не требуется дополнительного времени", – говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса.

Что делается для того, чтобы устранить пробку?

Власти Узбекистана и Казахстана активно ведут переговоры.
На уровне руководства Государственного таможенного комитета обеих республик диалог ведется каждую неделю, на уровне ответственных ведомств – каждый день, на уровне таможенного поста "Даут-Ата" – каждые 2 часа.
Ситуация находится также на контроле Сената по вопросам обороны и безопасности.
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