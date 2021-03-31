https://uz.sputniknews.ru/20210331/probka-na-uzbeksko-kazaxskoy-granitse-chto-proizoshlo--3-prichiny-18066077.html

Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"

Пробка на узбекско-казахской границе: Сенат назвал 3 причины "коллапса"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.

2021-03-31T18:56+0500

2021-03-31T18:56+0500

2021-03-31T19:09+0500

общество

пробка

автомобили

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Cенат Олий Мажлис прокомментировал ситуацию на границе Узбекистана и Казахстана.Напомним, что там, на пограничном таможенном посту "Даут-ата" Таможенного управления Республики Каракалпакстан, возникла автомобильная пробка.Была проведена проверка, которая установила причины транспортного коллапса. Прежде всего, скоплению машин поспособствовало ужесточение карантина Туркменистана. Из-за введенных мер стало временно нельзя проезжать через территорию республику. Следовательно, весь поток автомобилистов хлынул по маршруту Узбекистан – Казахстан – Россия – Грузия – Турция.Короткой альтернативой для грузоперевозчиков стала дорога, как раз проходящая через погранпереход "Даут-Ата".Третья причина, почему на границе произошел транспортный коллапс: участились торговые грузоперевозки из Узбекистана через территорию Турции, созданы удобные и комфортные условия для совершения поездок. Этот момент регулируется соглашением, подписанным между двумя странами.Что делается для того, чтобы устранить пробку?Власти Узбекистана и Казахстана активно ведут переговоры. На уровне руководства Государственного таможенного комитета обеих республик диалог ведется каждую неделю, на уровне ответственных ведомств – каждый день, на уровне таможенного поста "Даут-Ата" – каждые 2 часа.Ситуация находится также на контроле Сената по вопросам обороны и безопасности.

/20210309/Letat-iz-Uzbekistana-v-Kazakhstan-teper-mozhno-chasche--UzAirways-16154294.html

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пробка, автомобили, казахстан, узбекистан