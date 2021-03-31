https://uz.sputniknews.ru/20210331/serdtse-azii-chto-nujno-afganistanu-dlya-vyzdorovleniya-18059117.html

Сердце Азии: что нужно Афганистану для "выздоровления"?

Сердце Азии: что нужно Афганистану для "выздоровления"?

На большой конференции по Афганистану в Душанбе собралось множество "докторов", говоривших о необходимости излечения афганского пациента от гражданского

2021-03-31T15:48+0500

2021-03-31T15:48+0500

2021-03-31T15:50+0500

колумнисты

афганистан

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На большой конференции по Афганистану в Душанбе собралось множество "докторов", говоривших о необходимости излечения афганского пациента от гражданского конфликта и разрухи. Проблема в том, что у некоторых специалистов были не то что разные, но даже взаимоисключающие рецепты. Девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" состоялась 29-30 марта в полувиртуальном формате. В ней принимало участие куда больше стран, чем в прошедшей 18 марта конференции по Афганистану в Москве. Если в российской столице, как пояснял журналистам спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, собрались страны, имеющие влияние на все конфликтующие в Афганистане стороны (РФ, США, Китай, Пакистан), то в Душанбе встретились те, на кого уже афганская ситуация оказывает прямое влияние, кто готов поучаствовать в ее разрешении.Как верно сказал номинальный хозяин конференции, президент Таджикистана Эмомали Рахмон: "кризис в Афганистане — общая проблема". И не только потому, что население ряда соседних государств (Таджикистана, Пакистана и других) связано с афганским общей культурой, верой, а иногда даже языком и кровью. Просто Афганистан, напомним, действительно находится в центре (сердце) Азии, поэтому от его здоровья действительно зависит состояние дел во многих других органах азиатского организма.Участниками этой инициативы являются Россия, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, а также ряд внешних игроков и международных организаций.Принцип "излечения сердца" в общем-то понятен — вывод американских войск и формирование коалиционного правительства с участием "Талибана"*. Вопрос был в том, как его реализовать на практике?Свято местоС выводом все непросто. Напомним, что по условиям сделки с талибами, заключенной в 2020 году в Дохе, США должны к 1 мая вывести свои войска из Афганистана. Да, президент США Джо Байден утверждает, что сроки операции будет сложно соблюсти "по техническим причинам". Да, госсекретарь Энтони Блинкен сейчас в достаточно туманных выражениях говорит о том, что к 1 мая вывод может и не состояться, что нужно определиться с союзниками по НАТО. Однако все пока ориентируются именно на эту дату.Что будет потом? Каким образом, в каких условиях будет формироваться и функционировать новая афганская власть? В этом вопросе между странами уже наблюдаются определенные разногласия.Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что любое мирное соглашение по Афганистану должно гарантировать право афганского народа определять свою собственную судьбу. Казалось бы, аналогичной позиции придерживается и Индия. По словам посла этой страны в России Венкатеша Вармы, республика приветствует и поддерживает "все попытки скорейшего и инклюзивного примирения под руководством афганцев, под контролем афганцев и с участием афганцев". Однако по факту Иран и Индия вкладывают в этот тезис разные понятия. Если иранцы подразумевают, что афганцы должны "определять свою судьбу" без участия американцев, то Нью-Дели хочет, чтобы афганская политика творилась с минимальным участием Пакистана или вообще без оного. Исламабад же, в отличие от американцев, уходить из Афганистана не собирается — он хочет превратить эту страну в свой надежный, стабильный тыл, который не будет, например, предъявлять к Пакистану территориальных претензий (вдоль так называемой "линии Дюранда"**). А для этого пакистанцам нужно минимизировать влияние Индии на внутриафганские дела. Индия же, выделившая, по словам Венкатеша Вармы, 3 миллиарда долларов на различные проекты в Афганистане, уходить оттуда не собирается. Компромисс и благородствоСобственно, встреча в Душанбе стала одной из площадок, где все эти разногласия обсуждаются, где проходит поиск компромисса. Всем очевидно, что если он не будет найден, то крупные державы продолжат использовать Афганистан в своих двусторонних конфликтах. То есть против Ирана, Пакистана, Китая, стран Средней Азии (и, опосредованно через них, против России). Не стоит недооценивать способность Соединенных Штатов на ходу менять правила игры и отказываться от взятых на себя обязательств. Но при этом важно и не забывать о том, что помимо политического компромисса друг с другом соседние с Афганистаном государства должны найти и экономическое взаимопонимание — то есть не только инвестировать, но и иногда на безвозмездной основе кормить афганское население и восстанавливать там экономику. Как это делает, например, Москва. "Россия оказала Афганистану адресную гуманитарную помощь… В ноябре-декабре 2020 года направлено более 300 тонн продовольствия. Мы будем продолжать эту помощь", — заявил Сергей Лавров.Помогая афганскому народу бороться с бедностью и каким-то образом устраивать мирную жизнь населения (за последние десятилетия привыкшего лишь воевать) и, в конце концов, строя для тамошней молодежи элементарные школы, соседние страны инвестируют в собственную безопасность. Ведь куда проще вложить в это благородное дело несколько миллионов долларов на создание образовательных учреждений и рабочих мест, вместо того, чтобы потом тратить сотни миллионов для защиты от угроз, исходящих от нового поколения афганских радикалов. * — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация** — граница между Афганистаном и Британской Индией, определенная в XIX веке

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