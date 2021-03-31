Школьники, находившиеся на дистанционном обучении, вернутся в классы

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ученики трех школ, перешедшие на "дистанционку" из-за угрозы распространения коронавируса, вернутся в классы с 1 апреля после двухнедельного карантина. Об этом заявил журналистам руководитель отдела управления народного образования Ташкента Ахроржон Султанов.Напомним, 15 марта стало известно, что школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перешли на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация МНО касалась в том числе негосударственных образовательных учреждений, функционирующих в этих районах.Эта мера была призвана предотвратить распространение COVID-19 в Ташкенте.
Представитель Министерства народного образования Узбекистана заявил, что 1 апреля школы могут вернуться к традиционному обучению.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ученики трех школ, перешедшие на "дистанционку" из-за угрозы распространения коронавируса, вернутся в классы с 1 апреля после двухнедельного карантина. Об этом заявил журналистам руководитель отдела управления народного образования Ташкента Ахроржон Султанов.
Школы в Мирзо-Улугбекском, Чиланзарском и Юнусабадском районах, продолжают онлайн-обучение. С 1 апреля эти школы вернутся к традиционной форме обучения.
Ахроржон Султанов
Руководитель отдела управления народного образования Ташкента
Напомним, 15 марта стало известно, что школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перешли на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация МНО касалась в том числе негосударственных образовательных учреждений, функционирующих в этих районах.
Эта мера была призвана предотвратить распространение COVID-19 в Ташкенте.