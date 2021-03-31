https://uz.sputniknews.ru/20210331/shkolniki-naxodivshiesya-na-distantsionnom-obuchenii-vernutsya-v-klassy-18066728.html

Школьники, находившиеся на дистанционном обучении, вернутся в классы

Школьники, находившиеся на дистанционном обучении, вернутся в классы

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ученики трех школ, перешедшие на "дистанционку" из-за угрозы распространения коронавируса, вернутся в классы с 1 апреля после

2021-03-31T19:12+0500

2021-03-31T19:12+0500

2021-03-31T19:12+0500

общество

удаленка

школы

карантин

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ученики трех школ, перешедшие на "дистанционку" из-за угрозы распространения коронавируса, вернутся в классы с 1 апреля после двухнедельного карантина. Об этом заявил журналистам руководитель отдела управления народного образования Ташкента Ахроржон Султанов.Напомним, 15 марта стало известно, что школы Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов перешли на дистанционное обучение на 14 дней. Рекомендация МНО касалась в том числе негосударственных образовательных учреждений, функционирующих в этих районах.Эта мера была призвана предотвратить распространение COVID-19 в Ташкенте.

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удаленка, школы, карантин